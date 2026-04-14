Brigitte Pastramă a decis să dea cărțile pe față și a vorbit fără perdea despre căsnicia sa. Vedeta a recunoscut că ea și Florin au trecut prin momente dificile și au fost la un pas de divorț.

Recent, fosta soție a lui Ilie Năstase a fost invitată în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu” și a vorbit despre relația cu soțul ei.

„Am vrut să divorțez de el pentru că m-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis «Atât am putut să accept și gata, divorțez». În momentul în care ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, vreau să spun că eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 și jumătate dimineață și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria «Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă».

Și am zis «Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat»” a mărturisit Brigitte Pastramă în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu.

Brigitte Pastramă a mărturisit că ea și Florin au trecut prin perioade grele. „Da, am trecut și prin momente grele, mai ales atunci când mi s-a închis locul de petreceri. Era să ne despărțim pentru că într-un fel a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci. Și-a dat seama și el că a venit rândul lui să mă sprijine pe mine. Până atunci mai mult l-am sprijinit eu și pe soțul meu și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult.

Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui. Acum avea două lucruri de făcut: să renunțe și să mă lase doar pe mine ca sprijin și el să fie un laș sau să ia taurul de coarne și să învețe să mă sprijine, lucru pe care l-a făcut. Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți și frica de Dumnezeu l-a făcut să se schimbe și să fie responsabil. A început încet, încet să învețe să gestioneze o afacere. (…)

În momentul de față ne este foarte ușor pentru că ne-am împărțit. A fost foarte greu, dar în perioada aceea m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu (…)”, a mai spus vedeta.

