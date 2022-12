Deși au grijă de patru copii și viața lor este destul de solicitantă, Horia Brenciu și partenera sa își fac întotdeauna timp și pentru ei. Cântărețul nu o neglijează deloc pe Alice și are în vedere ca soția sa să fie fericită.

„Fetele mari nu mai stau cu noi. Așa că ne bucurăm tare când ne mai strângem toți șase… Eu și Alice ne dorim să facem multe lucruri, așa că depunem toate eforturile pentru acest țel. (zâmbește) În timpul pandemiei n-a prea fost timp, dar acum… the sky is the limit!”, a spus Horia Brenciu pentru VIVA!

Cântărețul a povestit și care a fost ultima surpriză pe care i-a făcut soției sale. Horia Brenciu și Alice obișnuiesc să iasă împreună la film sau să se plimbe prin parc. El spune că relația pe care o are cu partenera sa este una normală, unde mai există și certuri, însă cel mai important este că există multă iubire.

„Păi mergem destul de des la film. Ieșim din când în când la o plimbare prin Herăstrău și, după ce se culcă copiii, mai stăm la povești. În serile când sunt plecat la concerte în țară, ne dăm mesaje și, mai rar, ne trimitem și ceva emoticoane… Relația noastră este una normală. Ne iubim, ne îmbrățișăm, ne certăm, suntem supărați sau veseli, țipăm, ne facem surprize… Și, cel mai mult, încercăm să fim oameni buni, unul cu altul și cu cei din jur”, a povestit Horia Brenciu.

Horia Brenciu a spus care este cea mai mare dorință a sa pentru anul ce urmează. Artistul nu vrea lucruri materiale, ci momente frumoase alături de cei dragi. „Să adun amintiri noi. Asta înseamnă că trebuie să experimentez în continuare. Vreau să-mi ridic ștacheta provocărilor pentru 2023, fie că sunt muzicale, artistice, familiale sau de orice tip. Și un cocker…”, a spus cântărețul.

