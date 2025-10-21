Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, continuă Drumul Eroilor cu cel de-al treilea episod al etapei a șaptea din Asia Express, o ediție care aduce pe ecran o combinație spectaculoasă de ritm, tradiție și rezistență fizică. Episodul începe în forță, cu un Joc de Amuletă plin de adrenalină, în care se vor confrunta Karmen și Olga, Emil și Alejandro, respectiv Tamaș și Alexa. Proba va fi una extenuantă, menită să testeze nu doar forța fizică a concurenților, ci și capacitatea lor de concentrare în condiții extreme.

După joc, echipele pătrund în universul spiritual al culturii Cham, o civilizație veche și plină de simboluri sacre. Aici, concurenții trebuie să descifreze un proverb Cham, scris în limba locală. Abia după ce reușesc să învețe și să recite perfect aceste versuri, pot merge mai departe în competiție.

Misiunea îi va purta apoi până la templul principal al comunității Cham, aflat în vârful muntelui, unde vor fi nevoiți să găsească doi localnici care să li se alăture. Acolo, vor fi inițiați în dansul Zeului Shiva, un dans sacru al echilibrului și al forței spirituale, sub îndrumarea unui antrenor local.

Judecătorul final al momentului va fi Gurul Master Po Nagar, care va decide dacă performanța echipelor este demnă de Zeul Dansului. În plus, costumele din mătase, culorile vii și expresivitatea mișcărilor vor adăuga o notă spectaculoasă acestei ediții, iar comentariile concurenților despre felul în care arată vor face deliciul telespectatorilor.

Între efortul intens al jocului de amuletă și frumusețea dansului sacru, ediția de diseară, de la 20.30, difuzată la Antena 1 și pe AntenaPLAY promite un episod memorabil, plin de energie, cultură și emoție autentică.

Ce s-a întâmplat în ediția trecută de la Asia Express

Imunitatea mare a celei de-a șaptea etape de pe Drumul Eroilor a fost câștigată aseara de Anda Adam și Joseph, după o cursă intensă și un autostop extrem de greu. Cei doi au demonstrat determinare și spirit de echipă, reușind să își asigure un loc în ultima etapă din Vietnam, după ce au bifat, de-a lungul competiției, aproape toate cursele pentru ultima șansă. Ediția difuzată aseară a fost din nou lider de audiență, pe toate categoriile de public.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 5.7 puncte de rating și 22.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.9 puncte de rating și 19.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.4 puncte de rating și 17.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.2 puncte de rating și 13.4% cotă de piață. Şi la nivelul publicului naţional, Asia Express a condus clasamentul audienţelor cu un rating mediu de 5.4 puncte și o cotă de piaţă de 16.4%, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating și 14.2% cota de piaţă. În minutul de aur, 21.11, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.