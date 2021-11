Invitat în emisiunea „Star Matinal”, de la Antena Stars, Axinte a declarat că s-a pus pe slăbit, iar în 16 zile a dat jos 11 kilograme. Actorul se află într-o continuă transformare, iar de la 104 kilograme, acum a ajuns la 93 de kilograme. El nu vrea să se oprească aici cu slăbitul și își dorește să ajungă la 85 de kilograme.

Florin Petrescu a urmat o dietă strictă cu legume și sare amară. Actorul din „Vacanța Mare” a povestit că analizele sale au fost trimise în Germania, iar în urma rezultatelor acestora va primi un meniu care îi va regla metabolismul.

„Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum, în 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi… Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. Am ținut strict. Am acidul uric ridicat. Nu mi-a fost greu. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare”, a spus Axinte la Antena Stars.

Deși soția l-a îndemnat de mai multe ori să slăbească, Florin Petrescu spune că a luat această decizie după ce s-a lăsat convins de rezultatele soțului Mariei Dragomiroiu. Bebe Mihu a slăbit și el colosal prin aceeași metodă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Eu până la 25 de ani aveam 50 de kilograme. Am plecat în Australia din 1995 până 1997 și acolo… curios să văd cum e friptura de cangur, cum e coada de șarpe. Cum e să mănânci de toate. Am început să pun și m-am dus în 80 de kilograme și am crescut la 90 de kilograme și tot așa”, a mai povestit actorul.

Axinte a fost condamnat la închisoare cu suspendare

Pe 2 octombrie 2020, Tribunalul București a prezentat decizia prin care arătat că Florin Petrescu a semnat un acord de recunoaștere a acuzațiilor din anul 2012.

Ca urmare, pedeapsa cu închisoarea a fost cu suspendare „sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”. Florin Petrescu a fost condamnat anul trecut la doi ani de închisoare cu suspendare, dar și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, după ce acesta a recunoscut şantajul din 2012. La vremea respectivă, Dan Diaconescu, patronul OTV, l-ar fi trimis să discute cu fostul director al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, despre bani, și i-ar fi cerut să sponsorizeze televiziunea, ca să nu dezvăluie nişte informaţii compromiţătoare, mai amintește sursa citată.

Citeşte şi:

Andreea Ibacka a fost la un pas să nască prematur. A dezvăluit totul abia acum: „Am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit”

Raluca Bădulescu, primele declarații după ce a fost prinsă la volan sunt influența somniferelor. „Mă supun legii, nu am nimic de ascuns”

Ciprian Marica, adevărul despre conflictul cu Ilie Năstase: „L-am rugat să-l sune pe Ion Țiriac și să-i ceară un avocat”

PARTENERI - GSP.RO „Mai umbli cu bărbați însurați?” » Jucătoarea bătută cu ranga: „Au dat la picioare, voiau să-mi termine cariera”

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă, vaccinată anti-Covid-19!? Reacția senatoarei în direct, la TV: „Nu am nicio remușcare”

Observatornews.ro Bill Gates anunță sfârșitul pandemiei de COVID. Când și cum vor scădea dramatic decesele și cazurile de COVID

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2021. Berbecii au parte de o zi agreabilă, care le va lăsa impresia unui dar al cerului

Știrileprotv.ro Până când este valabil certificatul verde de vaccinare. Precizările lui Valeriu Gheorghiță

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL