În urmă cu patru ani, în luna mai, Ștefan Bănică jr anunța cu bucurie pe rețelele de socializare că Alexandru Bănică, fiul lui și al Laviniei Pîrva, a venit pe lume. „Sunt fericit pentru că a venit pe lume fiul meu cel mai mic, haios și sănătos, Alexandru Bănică.

Eu și soția mea vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în această perioadă, pentru faptul că ne-ați respectat intimitatea și pentru toate mesajele frumoase”, a scris Ștefan Bănică jr pe Facebook, dezvăluind că fiul lui cel mic poartă numele fratelui său, care s-a stins din viață.

Petrecere în cinstea lui Alexandru Bănică

Timpul a trecut rapid, iar ieri, 13 mai, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr i-au sărbătorit ziua de naștere a lui Alexandru. A împlinit patru ani, iar părinții l-au surprins cu o petrecere-surpriză, la un loc de joacă. Băiețelul a avut mulți prieteni invitați, printre care și fetițele Andreei Bălan.

Toți s-au jucat împreună, au făcut experimente, au mâncat multe preparate speciale, dulciuri. Lavinia Pîrva a și postat pe Instagram câteva imagini și clipuri video de la petrecerea în cinstea fiul ei, Alexandru. Îmbrăcată în negru din cap până în picioare, vedeta s-a pozat cu Alexandru în brațe, alături de personajele Minnie și Mickey Mouse.

Ce spune Lavinia Pîrva despre al doilea copil cu Ștefan Bănică jr

Timp de trei ani, Lavinia Pîrva a renunțat la absolut orice pentru a-și crește copilul. Artista a lăsat cariera pe locul doi și a pus pe primul loc familia. Prezentă în emisiunea „Xtra Night Show” acum un an, ea a povestit că și-a dorit să fie mamă cu normă întreagă, însă lucrurile s-au schimbat și s-a întors pe scenă. Vedeta a declarat în iunie 2022 că nu își mai dorește al doilea copil, pentru că nu ar mai putea să facă față și cu cel de-al doilea copil.

Alexandru este băiețelul Laviniei și al lui Ștefan Bănică jr, iar artistul mai are doi copii, pe Violeta și pe Radu. „Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare, pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta”, a spus Lavinia Pîrva.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr nu au afaceri împreună

Cei doi artiști nu amestecă viața personală cu cea profesională. Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva nu au afaceri împreună, însă se sfătuiesc de fiecare dată în deciziile pe care le iau. Lavinia are în prezent un magazin online cu haine pentru femei.

„Avem businessuri separate, dar ne consultăm, fireşte, ca în orice familie”, a declarat artista într-un interviu mai vechi pentru VIVA.

