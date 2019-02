Bella Santiago a fost o prezență exotică și dinamică pe scena Eurovision. Totuși, nu a reușit să obțină punctajul maxim.

„Nu sunt dezamăgită deloc și respect decizia și rezultatul Eurovision. Din ce am înțeles, au fost probleme legate de vot, dar nu aș putea spune că m-au afectat pe mine în mod personal. O felicit pe Ester pentru reușita sa și vreau să mulțumesc tuturor pentru susținere, dar în primul rând echipei! De asemenea, le mulțumesc și dansatorilor mei! Eurovision înseamnă un show complet, contează atât vocea, cât și ceea ce exprimi pe scenă”, ne-a spus Bella Santiago.

Ce îi urează câștigătoarei Ester Peony

Deși Eurovisionul este o rampă de lansare pe plan internațional, artista nu mai este tentată să participe. „Nu cred ca voi mai participa, pentru că acum am alte planuri pentru cariera mea, dar nu se știe niciodată. În plus, în puțin timp voi putea fi alături de fata mea, care va ajunge în România în aprilie și asta e cea mai mare bucurie. Sunt foarte emoționată și nerăbdătoare să o văd și să o am lângă mine”, a declarat, pentru Libertatea, Bella Santiago.

Și totuși, ce i-a lipsit piesei „Army of love” sau show-ului ei pentru a reprezenta România la Tel Aviv? „Nu i-a lipsit nimic, din punctul meu de vedere, totul a fost perfect! Iar oamenii prezenți în seara finalei au văzut cum a fost!”, a punctat Bella Santiago.

Filipineza i-a făcut urări prin intermediul Libertatea.ro lui Ester Peony, câștigătoarea finalei Eurovision România: „Îi urez multă baftă, îi țin pumnii și sper să se întoarcă cu cel mai bun loc!”, a conchis ea.

Foto: Sorin Cioponea

