Radu Vâlcan a fost pus într-o situație în care nu se simte prea confortabil, iar soția sa, Adela Popescu, nu s-a sfiit să-l dea de gol.

Într-un clip video recent, Adela Popescu a povestit cu umor că soțul ei „face pe el de frică” atunci când navighează.

„Nu știu dacă v-am mai spus, dar lui Radu Vâlcan nu prea îi place să navigheze. Mai exact, «face pe el de frică». În imagini exersa noi poziții de izometrie”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Radu Vâlcan se menține într-o formă de invidiat, iar soția lui spunea recent că acesta iese în fiecare zi la alergat, indiferent de vreme.

„Se ține țiplă, dar are mare grijă, la el nu există, în fiecare zi a vieții lui, se trezește dimineața și face cel puțin o tură de Herăstrău sau două, depinde de ce energie are, mănâncă doar o masă pe zi, dar și aceea cu atenție. El nu e foarte pofticios, eu cred genul acesta de viață nu poate fi îmbrățișat de oamenii pofticioși ca mine”, a spus Adela Popescu despre soțul său, în cadrul unei emisiuni TV.

Cu Radu Vâlcan și Adela Popescu în Thailanda se află și Laura Cosoi, împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean. Vedeta a transmis un mesaj la începutul acestui an, în care a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE