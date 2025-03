Premiile Oscar 2025

Evenimentul a fost prezentat de celebrul Conan O’Brien și a fost transmis în direct pe ABC și Hulu în Statele Unite, fiind difuzat în peste 200 de țări din întreaga lume.

Acordate anual de Academia Americană de Film (AMPAS), premiile Oscar sunt considerate cele mai prestigioase distincții din industrie, fiind decise prin votul a aproximativ 10.000 de membri ai academiei.

Gala Oscar 2025 a avut loc pe 2 martie 2025 și a fost transmisă live pe Voyo.

Lista completă a Premiilor Oscar 2025

Iată lista completă a câștigătorilor Oscar 2025 la cele 23 de categorii premiate:

Marii câștigători ai Premiilor Oscar 2025

Cel mai bun film: Anora

Cea mai bună regie: Sean Baker (Anora)

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody (The Brutalist)

Cea mai bună actriță în rol principal: Mikey Madison (Anora)

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin (A Real Pain)

Cea mai bună actriță în rol secundar: Zoe Saldana (Emilia Perez)

Premii pentru realizări tehnice și artistice

Cel mai bun lungmetraj internațional: I’m Still Here (Brazilia)

Cel mai bun lungmetraj de animație: Flow

Cea mai bună scenografie: Wicked

Cel mai bun scenariu adaptat: Conclave

Cel mai bun scenariu original: Anora

Cea mai bună imagine: The Brutalist

Cel mai bun montaj: Anora

Cea mai bună coloană sonoră: The Brutalist

Cel mai bun cântec original: El Mal – interpretat de Zoe Saldana și Karla Sofia Gascon (Emilia Perez)

Premii pentru efecte speciale și design

Cel mai bun sunet: Dune: Part Two

Cele mai bune efecte vizuale: Dune: Part Two

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură: The Substance

Cele mai bune costume: Wicked

Premii pentru scurtmetraje și documentare

Cel mai bun scurtmetraj animat: In the Shadow of the Cypress

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: I’m Not a Robot

Cel mai bun lungmetraj documentar: No Other Land

Cel mai bun scurtmetraj documentar: The Only Girl in the Orchestra

Filmul „Anora”, câștigătorul serii

Filmul „Anora”, regizat de Sean Baker, a fost marele câștigător al serii.

Filmul lui Sean Baker a reușit să câștige râvnitul titlu de Cel mai bun film, Cea mai bună regie, Cel mai bun scenariu original și Cel mai bun montaj. De asemenea, a câștigat titlul și pentru Mikey Madison a câștigat premiul Cea mai bună actriță în rol principal.

Sean Baker, câștigătorul premiilor pentru cel mai bun scenariu original, cel mai bun montaj de film, cel mai bun regizor și cea mai bună imagine pentru „Anora”, pozează în sala de presă la Oscaruri, duminică, 2 martie 2025, la Dolby Theatre din Los Angeles – Foto Profimedia

Astfel, filmul Anora a reușit să câștige cinci premii din cele șase nominalizări la Premiile Oscar 2025.

„Trăiască filmul independent”, a spus regizorul Sean Baker.

De asemenea, Dune: Part Two s-a impus la categoriile tehnice, iar The Brutalist a impresionat prin cinematografie și muzică.

Gala Oscar 2025 a fost un adevărat spectacol de eleganță și emoție.

