Pentru al 22-lea an la rând, Ștefan Bănică jr susține concertul lui tradițional de Crăciun. La cererea publicului, anul acesta biletele au fost puse în vânzare chiar de la începutul lui august, după cum a anunțat artistul într-o postare pe rețelele de socializare.

„Pentru că am primit multe mesaje de la voi, atât din țară, cât și din străinătate și pentru că mulți dintre voi vreți să vă programați deplasarea în București, în luna decembrie, în funcție de perioada concertelor mele de Crăciun, lucru care mă onorează, vă anunț de pe acum că ne vedem și în acest an – pe 6 & 7 decembrie (sâmbătă și duminică) – în Concert Extraordinar de Crăciun, la Sala Palatului”, a transmis el.

Două seri consecutive de spectacole

Și a continuat: „Mi-e dor să ne revedem sau să ne întâlnim cu cei care vin pentru prima oară la concertul de Crăciun, să cântăm, să dansăm ca de obicei și să trăim împreună acele momente magice care se nasc atunci în sala de spectacol și care rămân în memoria noastră afectivă. Deși suntem în al 22-lea an de Concerte de Crăciun, sper să vă surprindem și de această dată cu ceva nou.

Tot ce pot să vă dezvălui este că, pe lângă invitații speciali, anul acesta va fi alături de noi și Orchestra Simfonică «George Enescu» din Botoșani, iar unele cântece vor îmbrăca astfel o haină nouă, vor căpăta o altă sonoritate, cu emoția și bucuria Crăciunului. Eu și colegii mei din Rock’n’Roll Band și The 50’S vă așteptăm cu toată dragostea, ca în fiecare an. Tradiția merge mai departe”.

Cât costă biletele la concertul lui Ștefan Bănică jr

Pentru concertul lui Ștefan Bănică jr de Crăciun, biletele au fost puse în vânzare din august. Prețul unui bilet la categoria VIP e 370 de lei, la categoria I – 320 de lei, la categoria II e 270 de lei, la categoria III e 220 de lei, la categoria IV e 170 de lei.

Conform platformei unde au fost puse în vânzare, mai mult de jumătate dintre bilete s-au vândut deja.

