Luni, 8 septembrie, emoțiile au fost mari pentru familia lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu. Mezina casei, Petra, a pășit încrezătoare în clasa a II-a, la Școala Internațională Mark Twain din Pipera, iar părinții ei au fost alături de ea la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cu părinți celebri, Petra nu avea cum să treacă neobservată. Îmbrăcată impecabil în uniforma școlii și asortată din cap până în picioare, micuța a atras toate privirile și prin accesoriul de milioane – la propriu. Ghiozdanul pe care Cristina și Mădălin i l-au cumpărat a costat 639,99 de lei, potrivit cancan.ro.

Nu este vorba însă doar de un simplu ghiozdan, ci de unul ajustabil și ergonomic, care se poate transforma în troler pentru a-i proteja spatele și a-i face viața mai ușoară. Modelul ales de părinți este descris ca fiind „cel mai durabil și practic ghiozdan cu roți”, prevăzut cu compartimente speciale și buzunare pentru diverse obiecte.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Cristina Șișcanu, emoții pentru fiica ei

Cristina Șișcanu a împărtășit momentul emoționant și cu urmăritorii săi din online: „Și a început un an nou școlar! Succes, copii! Petra a început clasa a doua… zboară timpul!”, a scris vedeta pe o rețea de socializare.

Astfel, Petra a fost o adevărată mică vedetă la festivitatea de deschidere, combinând emoția primei zile de școală cu un accesoriu de lux, demn de atenția tuturor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE