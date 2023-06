Cât costă rochia roz purtată de Andreea Antonescu la botezul fetiței sale. E făcută din mătase naturală

Andreea Antonescu s-a pregătit luni de zile pentru botezul fiicei sale și a lui Victor Vrînceanu. Cântăreața a fost cea care s-a ocupat de toate detaliile, însă s-a bazat și pe ajutorul tatălui fiicei sale. „Andreea s-a ocupat de tot! Era cumva firesc…vă dați seama cât mă pricep eu la baloane si culori de decor. Riscam o catastrofă dacă le alegeam eu (n.r. – râde). Ea are foarte mult bun gust, a trăit toată viața pe scenă și știe cel mai bine ce trebuie la astfel de evenimente.

Andreea Antonescu s-a ocupat de organizarea botezului

Așa că am convenit împreună să se ocupe ea, iar eu să o ajut cu tot ce are nevoie. A organizat totul la virgulă, ireproșabil. Nu pot spune că am emoții, dar simt niște sentimente speciale, foarte frumoase. Sentimente pe care nu le-am înțeles până în momentul în care am devenit tată. Alături de noi vor fi familiile noastre și prietenii apropiați cu care vom sărbători acest moment unic”, a declarat Victor Vrînceanu sâmbătă, înainte de botez, pentru Click.

Alături de stilista Anda Crăpătureanu, Andreea Antonescu și-a ales și ținutele de la botez. La biserică, ea a îmbrăcat o rochie de la brand-ul Oui-Da Fee, lungă, foarte decoltată și cu crăpătură adâncă pe picior. Rochia se numește Soraia, este făcută din voal mătase naturală și se găsește pe site-ul brandului la prețul de 3.950 lei, scrie Unica.

„Elegantă și fină, rochia Soraia are un corset construit cu balene, cu un design din pliseuri din voal metalizat de mătase naturală, aranjate complex pentru a potența formele feminine, decolteu în V, în timp ce prețiosul voal cade elegant din talia fixă. Prezinta un șliț înalt, iar lungimea e una confortabilă și chic”, e descrierea rochiei pe site-ul brand-ului.

Andreea Antonescu, declarații după botezul fiicei sale

„Cea mică a plâns și ea un pic în biserică, că așa trebuie să facă un copil, să plângă. Ea este foarte curioasă și, după cu îmi place mie să îi zic, căpuțul ei se întoarce așa la 360 de grade, este foarte atentă la absolut orice, la toate detaliile, și la un moment dat, când a fost pusă pe măsuță, pentru a fi dezbrăcată și ulterior băgată în cristelniță, a început să plângă, pentru că ea de acolo de jos nu mai vedea decât câteva capete aplecate deasupra ei și a început să plângă, după care s-a liniștit.

În cristelniță nu a plâns absolut deloc. Ce-i drept, părintele a ascultat rugămintea mea și, totodată, a nașului, de a nu băga copilul cu totul în cristelniță. Știu, sunt tradiții, dar asta e, sunt mamă și mă ia și pe mine panica în anumite momente.

„Fetițele mele sunt minunile vieții mele”

În rest, foarte cumințică, se uita și chiar m-a impresionat faptul că, în momentul în care am mers în fața altarului cu toții, era captată de tot ce era acolo și am sperat și îmi doresc ca și Venice să fie o fetiță spirituală, credincioasă, pentru că despre asta e într-un final.

Momentele în biserică au fost wow și mereu am susținut că fetițele mele sunt minunile vieții mele și sunt cele mai importante ființe de pe fața pământului, ele îmi dau putere, deși n-aș vrea să spun că principala mea caracteristică este puterea, ci aș vrea să știu că sunt o mamă, ca toate celelalte, care știe că înainte de orice, viitorul copiilor, sănătatea mentală și bucuriile lor sunt scopul vieții noastre.”, a spus Andreea Antonescu pentru WOWbiz.ro.

