Mutarea a reprezentat pentru ei o schimbare majoră pe care și-o doreau de foarte mult timp. Revenirea temporară în țară a fost legată de participarea la selecția pentru Eurovision Song Contest, unde au ajuns în etapa finală.

„Cine se mută acolo, se mută cu un scop. Și scopul e, de obicei, să te dezvolți, fie că vrei să faci bani, fie că vrei să faci firme și, oricum, atmosferă e mereu, când oamenii se întâlnesc, primul lucru este: Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?“, a declarat Emil Rengle, potrivit Cancan.

Cei doi locuiesc într-un apartament pentru care achită o chirie lunară de aproximativ 5.000 de euro.„În mod clar, să ai mașină e cel mai ok (…) Legat de mâncare, am observat că e mai ieftin să-ți comanzi de mâncare decât să îți cumperi și să îți gătești și cred că asta e din cauza supermarketurilor care vin din Anglia, adică sunt niște branduri la care e scumpă mâncarea“, a mai spus Emil Rengle.

Activitatea lui Emil Rengle este legată de domeniul marketingului, într-un mediu corporativ competitiv, în timp ce Alejandro își concentrează energia asupra dezvoltării unor proiecte de business.

Alejandro Fernandez și Emil Rengle au avut o primă reacție după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026. Cei doi sunt cu un pas mai aproape să reprezinte România la Viena.

În urmă cu doar câteva zile s-a aflat lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România 2026. Cap de listă sunt Alejandro Fernandez și Emil Rengle, care au impresionat juriul cu melodia „Bailando Solo”. Din fața televizorului, cei doi au urmărit anunțul oficial făcut de TVR 1 și au sărit de bucurie când și-au auzit numele.

„Am intrat în FINALA Eurovision România și încă nu ne-am revenit. Ce ați văzut până acum a fost doar începutul. Pregătim un show și mai curajos, și mai viu, și mai nou. Mulțumim că sunteți aici. Energia voastră chiar ne ține în picioare. Bailando Solo prin viață. Dar niciodată singuri”, a fost mesajul transmis de cei doi după reușita lor.

