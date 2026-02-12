Eurovision România 2026: lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale, anunțată de TVR

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

La Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro au fost aflați finaliștii deciși de Juriul Selecției Naționale.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”) sunt aleșii juriului care vor putea fi urmăriți în Marea Finală, miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

De asemenea, Libertatea (partener al concursului Eurovision România 2026), a stat de vorbă cu Iuliana Marciuc, responsabil de proiect și producător al selecției naționale de la TVR.

Cine sunt jurații Eurovision România 2026

Vă reamintim că anul acesta, juriul este format din: Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

România intră în semifinala internațională Eurovision 2026 pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

Alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.