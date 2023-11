Invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos la Antena Stars, Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Livia. Juratul de la „iUmor” a recunoscut că a apelat la un psiholog și că soția lui era complet schimbată după ce el s-a întors de la America Express.

Mult timp, actorul de comedie a crezut că este vina lui pentru tot ce s-a întâmplat cu Livia și și-a reproșat că nu a fost suficient de bărbat și că nu i-a acordat mai multă atenției partenerei.

„Chestia asta mi-a pus capac. Te lasă mama, tata, soția… eu deja aveam teama abandonului, dar nu știam ce înseamnă exact. (…) Eu m-am dus la terapie să fiu alături de ea. Nu m-am dus la terapie să văd care este treaba cu mine. (…) Am găsit-o schimbată radical după ce m-am întors de la America Express. (…)

Eu am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. (…) Îmi reproșam că nu am fost mai atent, îmi reproșam că poate nu am fost destul de bărbat, mi-am reproșat că nu am fost deloc bărbat în tot timpul relației, am fost mai mult copil decât bărbat, mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă și care tot timpul încearcă să își facă soția să râdă. Și nu am fost, poate, profund uneori. Mi-am reproșat că uneori nu mi-am dat seama de anumite semnale și poate nu le-am văzut”, a mărturisit Cătălin Bordea, pentru „Xtra Night Show”.

Și a continuat: „Îți dai seama că mi-a găsit (n.r. – psihologul). Adică mi-a găsit multă frică acolo, mi-a găsit multă lașitate, mi-a găsit trauma abandonului. (…) Mi-a găsit perfecționist… eu nu am luat niciodată premiul II, niciodată în viața asta, eu tot timpul trebuia să fac ceva să iau premiul I. (…) Trauma abandonului la mine s-a redus considerabil”.

Cătălin Bordea nu a trecut încă peste divorțul de Livia

Câștigătorul de la America Express recunoaște că nu și-a revenit complet după divorțul de Livia. Cătălin Bordea a fost întrebat dacă ar fi dispus să o primească din nou în viața lui pe fosta soție, iar el nu a negat.

„Nu (n.r. – nu este vindecat total). Sub nicio formă. Mai am o grămadă de lucru, mai am demoni. Este o detașare totală, adică îmi trebuie o detașare totală. Eu, în momentul ăsta, sunt ca în recuperare după dependență de droguri. Adică e foarte scurt momentul de la când te-a părăsit dealer-ul pentru alt drogat. Nu pot să răspund la întrebarea asta (n.r. – dacă ar putea să o ierte pe fosta lui soție). Pentru că nu știu. Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni care, încontinuu, îmi fac portretul din urmă. (…) Ai tendința să uiți”, a mărturisit Cătălin Bordea, la „Xtra Night Show”.

Cătălin Bordea a fost șocat când a văzut pozele cu Spike și Livia sărutându-se

Când au apărut în presă imaginile cu Livia și Spike sărutându-se, Cătălin Bordea a avut parte de un șoc. Actorul de comedie este recunoscător că i-a avut alături de prietenii săi, care l-au ajutat să treacă peste această situație neplăcută din viața ei.

„Șocul a fost ceva… Simți fizic cum te golești. Simți cum te împietrești, pur și simplu. Nu mai ai reacție. E ca la o anestezie așa. Pur și simplu fața rămâne mobilă. (…) Eu m-am pus pe bancă așa, mă uitam în gol. (…) Încep să se lege (n.r. – lucrurile), pentru că la un moment dat ai impresia că ești nebun. În timpul ăla, tu ai impresia că ești nebun, că vezi tu semne peste tot și nu știu ce. Și numai tu”, a mărturisit Cătălin Bordea, pentru „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

„În ultimul an a fost o transformare bruscă, a fost o transformare ciudată”

Juratul de la „iUmor” a povestit în emisiunea lui Dan Capatos că începuse să observe că soția lui se schimbase foarte mult în ultimul an și avea un comportament ciudat. Cătălin Bordea nu o mai recunoștea pe cea pe care o iubea atât de mult.

„Eu vreau să vă zic o treabă. Din punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta eu nu eram căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e. Soția mea nu ar fi făcut niciodată asta, eu așa cred. Soția mea pe care o cunosc eu, pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție, și cu care voiam să îmi petrec toată viața, nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Fata în care s-a transformat la un moment dat, e treaba ei. (…) În ultimul an a fost o transformare bruscă, a fost o transformare ciudată, nu știu cum să o explic. Nu prea mai recunoști omul de lângă tine foarte tare, dar asta ține de alte lucruri, ține de psihologie, când te gândești la criza vârstei mijlocii, criză de identitate”, a adăugat comediantul.

