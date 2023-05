Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”, Cătălin Botezatu nu s-a ferit să vorbească despre operațiile estetice. Vedeta nu este de acord cu intervențiile exagerate și consideră că cea care a pornit trendul cu aceste transformări este Kim Kardashian.

„Nu am nimic împotriva operațiilor estetice, dar fetele mele (n.r.: se referă la manechine) sunt naturale. O femeie dacă are complexe… cum să nu își facă operație? O urăsc pe Kim Kardashian, pentru că a transformat o întreagă generație în femei-mamut, le-a deformat, iar acum începe să revină la formele inițiale.

Buzele și le-au luat de la divele din România. Toate buzele sunt ca două băști, ca niște rațe. Toate sunt la fel. Se mai miră de ce nu se uită bărbații la ele. Își dau seama că au avut și cu o seară înainte una la fel. Nu îmi plac operațiile exagerate. Fiți naturale!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru PRO TV.

Când vine vorba despre vedetele pe care le apreciază, celebrul designer recunoaște că Andreea Esca se numără printre favoritele lui. „Poate fac ceva, dar decent. Sunt multe femei operate mișto. Nu că Esca e de la voi, dar Esca a rămas aceeași. Dacă o vezi în viața de zi cu zi, e foarte haioasă, la TV are acea decență, feminitate, aer de lady. Nu cred că a apelat la ceva. A reușit să se păstreze o super-femeie.”

Mihaela Rădulescu a reușit să-l impresioneze pe Cătălin Botezatu și o aseamănă cu Cher. Și Dana Budeanu este o femeie pe gustul designerului și are numai cuvinte de laudă la adresa creatoarei de modă. „Mihaela Rădulescu îmi place rău. Nu știu cât de operată este, dar îmi place rău. Îmi mai place și Dana Budeanu. Are creier și circumvoluțiuni pentru un milion de femei. Te face din vorbe și la TV și sub TV. Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu, pentru că ai tot timpul ceva de discutat cu ea. E o femeie de la care ai ce învăța.”

În discuție a fost adusă și Bianca Drăgușanu, fosta lui iubită, despre care spune că nu are atât de multe operații estetice precum se vehiculează. „Toată lumea se leagă de Bianca Drăgușanu că are multe operații, dar ea nu are multe operații. A făcut și ea cât a putut și o să mai facă, pentru că ea e Bianca Drăgușanu și are voie. Anumite femei devin niște personaje.”

Ce afaceri are Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu, care are 56 de ani, și-a început cariera ca manechin, iar acum e unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România. Într-un interviu pentru revista VIVA!, designerul a povestit că a renunțat la multe pentru cariera lui, însă roadele au apărut. Are o avere cu care se mândrește, dar și vacanțe în care a trăit experiențe inedite.

„Pentru bunăstarea materială nu am făcut compromisuri, dar am făcut sacrificii mari de tot. Mi-am sacrificat sănătatea, viața personală, familia pentru carieră”, și-a început Cătălin Botezatu confesiunea. â

De-a lungul anilor, creatorul a muncit neîncetat, a investit în modă, iar beneficiile au apărut. Cătălin Botezatu a știut însă să își investească banii, are mai multe afaceri, proprietăți. „Plaja modei este una destul de vastă, am atelier, casă de modă, fabrici, magazine. Dar sunt implicat și în industria HORECA, restaurante și cluburi și, nu în ultimul rând, în imobiliare.

Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine. La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite”, a povestit el pentru viva.ro.

