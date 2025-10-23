Cătălin Botezatu participă la Asia Express 2025. Cu cine face echipă celebrul designer

Show-ul Asia Express 2025 devine tot mai spectaculos pe măsură ce echipele se apropie de marea finală. După o nouă cursă plină de adrenalină și emoții, Antena 1 le-a pregătit telespectatorilor o surpriză uriașă: Cătălin Botezatu va intra în competiție, direct pe traseul din Vietnam.

În ediția difuzată miercuri, 22 octombrie, echipele formate din Gabi Tamaș – Dan Alexa, Karmen – Olga Barcari și Alexandru Ion – Ștefan Floroaica s-au luptat pentru șansa de a rămâne în concurs. Misiunea lor? Găsirea celor trei „pietre prețioase ale fericirii”, ascunse în cele mai spectaculoase locuri de pe coasta Nha Trang, supranumită Perla Mării de Sud.

Înainte de a porni în cursă, Irina Fodor le-a oferit concurenților o serie de obiecte tradiționale românești, pe care aceștia au trebuit să le vândă sau să le schimbe cu localnicii și turiștii pentru a obține bani. Cea mai inedită provocare i-a dus la Băile celor 100 de Ouă, unde au devenit terapeuți pentru o zi – au colectat nămol, au masat turiști și au făcut tot posibilul să strângă „comoara” cerută de misiune.

Aventura a culminat cu o probă subacvatică, în care concurenții, costumați în scafandri, au fost nevoiți să colaboreze prin semne pentru a descifra codul unui seif ascuns pe fundul mării.

Karmen și Olga Barcari au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor

La final, ghinionul a lovit echipa formată din Karmen și Olga Barcari, care au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor. Din fericire pentru ele, insigna din cufăr a fost verde, ceea ce înseamnă că rămân în competiție – dar cu o provocare specială: în următoarea etapă, vor trebui să continue cursa alături de un al treilea partener.

Și nu oricine! Cătălin Botezatu va fi noul lor coechipier pentru o zi, devenind astfel partenerul echipei, dar și invitatul-surpriză al celui mai urmărit reality show al momentului.

Designerul promite să aducă în competiție energie, eleganță și mult umor, transformând o pedeapsă într-o adevărată experiență de neuitat.

