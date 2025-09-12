Iată că lucrurile nu au stat chiar așa, iar celebrul jurat de la MasterChef și actrița nu ar mai forma un cuplu de câteva luni, după cum au confirmat pentru Libertatea unele surse din anturajul celor doi.

Chiar înainte ca noul sezon al emisiunii MasterChef să debuteze la PRO TV, Libertatea a stat de vorbă cu Cătălin Scărlătescu, pentru a afla cum și-a petrecut acesta vara.

Cătălin Scărlătescu s-a relaxat la mare

„Super! Am stat numai la mare, la Vama Veche, cu picioarele în nisip. Am mai făcut și băiță. Am avut și barca la Eforie Nord. Păi, eu fără barcă… La mine, viața fără barcă e pustiu. La Vama Veche te duci singur și vii cu câți poți. Așa e acolo! Eu, la Vama Veche… pe cine nu știu eu, mă știu ei pe mine.

Și eu sunt așa, un tip mai prietenos, nu mă cert cu lumea. Și dacă treci pe acolo, unul îți zice: «Dă-ne și nouă ceva de mâncare, că tot ai făcut mâncare toată ziua». Am făcut mâncare în fiecare zi. Cel mai puțin am tăiat pepene și brânză. Dar în rest am gătit ca la nebuni. Orice tâmpenie posibilă și imposibilă. Ciorbe, cărnuri, mâncăruri, toate…”, a spus Cătălin Scărlătescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Declarațiile lui vin după ce pe rețelele de socializare au apărut mai multe fotografii de pe litoralul românesc în care Cătălin Scărlătescu apare alături de Elena, o tânăra în vârstă de 27 de ani din Focșani, care este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM).

Celebrul chef ar vrea să mai filmeze emisiunea „Pe drumul gustului”

Referitor la emisiunile în care apare pe PRO TV și pe VOYO, MasterChef și „Pe drumul gustului”, Cătălin Scărlătescu a afirmat că este un job pe care îl face din plăcere: se plimbă, gătește, bea, cunoaște oameni noi și… mai este și plătit pentru toate acestea!

„Gătim împreună, separat… Da, cu ăștia doi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, am gătit în toate pozițiile posibile și imposibile. Și în emisiunea de pe VOYO, numai că nu ne-au legat de picioare să gătim cu capul în jos. Dar în rest, orice am făcut… Nu pot să spun că nu mi-a plăcut. Pentru că a fost ceva spectaculos.

Aș face «Pe drumul gustului» zi de zi. Tu îți dai semna, să-ți dea cineva… să te mai și plătească, să te plimbi, să cunoști oameni, să mănânci, să bei… Și să faci ce-ți place! Când gătesc, mie chiar îmi place. Gândește-te că eu am fost bucătar 30 și ceva de ani. Și aveam câte șapte nunți odată. Acolo era cârcă, nene… Aici e: «Vreau de-aia pe masă». Combini, că n-ai cum. Dar e bine pentru noi că facem asta”, a încheiat celebrul bucătar interviul pentru Libertatea.

