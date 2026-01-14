Ediția cu numărul cinci a emisiunii Power Couple, difuzată pe 13 ianuarie 2026, a fost una dintre cele mai savuroase de până acum, oferind telespectatorilor un amestec perfect de tensiune, durere… și hohote de râs. În centrul atenției s-a aflat Cătălin Zmărăndescu, care a avut o reacție explozivă în timpul uneia dintre cele mai dificile probe ale competiției, spre deliciul publicului de acasă.

Proba „Au, mami!”, testul suprem al rezistenței la Power Couple

Power Couple este cunoscută pentru probele sale extreme, menite să scoată la iveală limitele fizice și emoționale ale concurenților. Printre cele mai temute se numără și proba „Au, mami!”, în care bărbații sunt puși să simtă, cu ajutorul unor simulatoare speciale, durerile nașterii.

Dacă pentru unii concurenți experiența a fost suportabilă, pentru Cătălin Zmărăndescu lucrurile au degenerat rapid. Vizibil afectat de intensitatea durerii, acesta nu a mai avut răbdare nici măcar pentru explicațiile prezentatorului Dani Oțil.

Cătălin Zmărăndescu, nervi întinși la maximum la Power Couple

În plină probă, Cătălin Zmărăndescu a cedat nervos și a avut o reacție verbală care a stârnit râsul general, dar și surprinderea colegilor de platou. Dani Oțil a devenit, fără voia lui, „victima” momentului, fiind întrerupt abrupt de concurent, care nu mai suporta durerea.

Replica acidă a lui Zmărăndescu, urmată imediat de regrete și de promisiunea unei spovedanii, a fost una dintre cele mai comentate secvențe ale serii. Luiza, partenera lui, a privit scena cu teamă, recunoscând că începe să-i fie frică de reacțiile soțului ei.

Dani Oțil: Nu e simplu, dar tu îți dai seama că pe unele le-a prins la câmp asta. Se face puțină dreptate.

Cătălin Zmărăndescu: Taci, în *&%& mea, că vorbești mult. Cât vorbești, mâncați-aș gura ta.

Luiza: Aoleu, începe să-mi fie frică.

Zmărăndescu: Mă bate și părintele Dragoș, cât de urât am vorbit, cât am înjurat. Părinte, iartă-mă. Când o vedea omul ăla… Mă duc să mă spovedesc, m-am spurcat acum.

Durerea l-a pus la pământ

Lucrurile nu s-au oprit aici. În drumul său simbolic spre „maternitate”, Cătălin Zmărăndescu a reușit să rupă o balustradă, semn clar al intensității durerii resimțite. Ulterior, acesta a recunoscut că nu a mai experimentat niciodată așa ceva și că, pentru câteva momente, i-a fost greu chiar și să respire. După terminarea probei, Cătălin Zmărăndescu i-a cerut scuze lui Dani Oțil. „Nu-mi dau seama cum a rupt-o. Așa dureri nu am simțit în viața mea. Nu puteam să respir”, a spus acesta.

