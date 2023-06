Ultima postarea a Andreei Antonescu pe rețelele de socializare a fost legată de o experiență pe care a avut-o cu jocurile de noroc, în urmă cu mai mulți ani, atunci când a pășit pentru prima dată într-un cazino.

Atunci, vedeta a pierdut banii pe care i-a introdus în aparat, iar de atunci a spus că va intra într-o astfel de locație doar pentru poze.

„Verificat. O singură dată am jucat la cazino, prima data când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde.

Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză.”, a scris Andreea Antonescu pe Instagram, în dreptul unei imagini unde apare într-un cazino.

Andreea Antonescu s-a întâlnit cu fostul soț în America

Andreea Antonescu a plecat zilele trecute în Statele Unite ale Americii pentru a-și sărbători fata cea mare. Artista s-a întâlnit acolo și cu fostul soț, Traian Spak. Sienna, fata cea mare a Andreei Antonescu, a împlinit 12 ani, iar vedeta a mers în Statele Unite ale Americii să o sărbătorească. Adolescenta s-a mutat din România în urmă cu câteva luni, pentru că și-a dorit să studieze în Los Angeles.

Andreea Antonescu și-a dorit să fie alături de fiica ei când aceasta își sărbătorește ziua de naștere, astfel că a plecat în L.A., unde s-a întâlnit și cu fostul soț. Traian Spak locuiește în America de ani buni și a păstrat o relație bună cu artista.

Pe rețelele de socializare, Sienna a postat fotografii de la ziua sa de naștere, unde apare alături de părinți. Traian Spak și Andreea Antonescu nu au avut nimic de împărțit după despărțire și au păstrat o relație frumoasă de prietenie, de dragul fiicei lor.

