Cu o carieră impresionantă de peste patru decenii, Carmen Tănase a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. A devenit extrem de iubită după apariția sa în telenovela românească „Inimă de țigan”, unde a interpretat rolul Flăcăricăi, soția lui State Potcovaru. Chiar și în ziua de astăzi, la 15 ani de la difuzarea serialului, ea este strigată pe stradă „Flacăra”.

Carmen Tănase are și o carieră impresionantă în teatru. Din anul 1984 până în anul 1990, actrița a fost angajată la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași, iar începând cu anul 1990 lucrează la Teatrul Odeon din București.

Actrița din serialul „Clanul” a fost invitată recent la un podcast, unde nu s-a ferit să vorbească despre veniturile sale. Carmen Tănase a explicat că salariul ei la teatru este de 1.300 de euro chiar dacă joacă sau nu. Pe lângă această sursă de venit, ea mai joacă și în privat. Acum, Carmen Tănase filmează pentru serialul „Clanul” de la PRO TV.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7200 de lei, asta înseamnă 5000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta.

Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit. Nu știu actorii de film cât sunt plătiți, aud doar «Să știți că nu prea avem bani», cred că la serial e mult mai bine. Depinde, unele televiziuni plătesc pe episod difuzat, altele pe ziua de filmare, uneori ai zile garantate, alteori nu ai, depinde de contract, sumele nu pot să le spun pentru că sunt confidențiale. Depinde cât filmează actorul, de box office”, a declarat Carmen Tănase potrivit playtech.ro.

Motivul pentru care Carmen Tănase a divorțat

Carmen Tănase a fost căsătorită cu criticul de teatru Victor Parhon, iar căsnicia lor a durat trei ani. Chiar dacă a divorțat de tatăl fiului ei, actrița a continuat să fie împreună cu acesta până în ultima lui clipă de viață. Victor Parhon a murit în anul 2000.

„Diferența de vârstă nu s-a simțit și pentru mine nu contează nimic atunci când iubesc pe cineva, eu iubesc omul, nu vârsta, nu culoarea ochilor. Amănuntele astea nu contează, poate că uneori s-a simțit. Eu ieșeam unde voiam, nu ceream voie, noi ne-am înțeles foarte bine cât ne-am înțeles.

Nu eu am decis să divorțăm, el a decis, a fost foarte bine așa. De ce nu am vrut eu să mă căsătoresc, eu din instinct nu am vrut și observând prin alte familii. Dvs, bărbații sunteți niște animale ciudate, animale cu ghilimelele de rigoare, de pradă, iar când prada este a dvs. este proprietate. Eu am văzut asta, eu am zis că nu o să fiu proprietatea nimănui, eu sunt eu și cu asta basta. Și am zis că nu, nu mă mărit. De ce hârtia aia valorează mai mult decât sentimentele?”

„Ne-au declarat divorțați, am semnat hârtiile și am plecat de gât, noi am rămas împreună”

Carmen Tănase nu a regretat nicio secundă că a divorțat, ba chiar consideră că decizia luată le-a îmbunătățit relația la momentul respectiv.

„Până la urmă am cedat presiunilor familiei, apoi au început aceste mici semne de proprietate, am zis că nu are sens să stricăm această prietenie frumoasă dintre noi. Ne-am dus acolo amândoi și am fost întrebați dacă suntem de acord amândoi, ne-au declarat divorțați, am semnat hârtiile și am plecat de gât, noi am rămas împreună.

Am divorțat ca să rămânem împreună. S-a schimbat ceva după divorț. Eu mă mutasem în altă parte și atunci ne întâlneam ca doi oameni într-o relație normală. Asta a durat până la sfârșitul lui, atunci când el s-a îmbolnăvit ne-am remutat împreună. Noi nu ne-am despărțit pentru că ne uram, ne-am despărțit ca să ne înțelegem mai bine.”