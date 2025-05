Gabriela Cristea nu a stat degeaba cât timp soțul ei, Tavi Clonda, s-a aflat în competiția „Tempting Fortune România”. Vedeta a profitat de absența acestuia pentru a face câteva schimbări importante în locuința lor, mărturisindu-i totul chiar în momentul revederii, în aeroport.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Prezentatoarea TV a declarat că a renovat un apartament în perioada în care Tavi a fost plecat, dar a ezitat să facă modificări majore în casa în care locuiesc pentru a nu-l lua prin surprindere. „Sunt și câteva schimbări pe care le-am făcut în lipsa lui Tavi. Era cât pe ce să facem o schimbare astfel încât Tavi să nu mai recunoască casa, dar am lăsat-o așa, să fie și părerea lui, să nu îl iau prin surprindere. Am renovat un apartament cât a fost el plecat. Chiar am luat în serios treaba lui”, a explicat Gabriela.

La revenirea sa în țară, Tavi Clonda a fost întâmpinat cu emoție de soție, mama sa și cele două fiice. Artistul a părăsit competiția „Tempting Fortune România” înainte de final, din dor de familie. „Asta e bine, că nu m-ai pus la muncă”, a glumit el, în timp ce cuplul a vorbit pentru WOWnews despre reîntâlnirea emoționantă și schimbările făcute în lipsa sa.

Recomandări Primarul din Vinderei, Vaslui, a obligat Meta să dezvăluie identitatea celor care-l atacau pe Facebook: „S-a creat un precedent!”

Tavi Clonda a părăsit competiția „Tempting Fortune România”

Alegerea artistului a lăsat echipa în stare de șoc și a generat reacții aprinse după ce acesta a cedat unei tentații speciale: un bilet de avion în valoare de 8.000 de euro pentru a se întoarce acasă, lângă soție și copii. Costul total al deciziei a fost de 33.000 de euro, pentru că din premiul final colectiv s-a scăzut, pe lângă valoarea biletului, și suma de 25.000 de euro care îi revenea din suma premiului final de 300.000 de euro.

„Mi s-a făcut pielea de găină”, a mărturisit Tavi atunci când a descoperit cutia cu cea mai costisitoare tentație de până acum la „Tempting Fortune România”. Oboseala emoțională, lipsa familiei și condițiile grele l-au împins spre o decizie radicală.

„Numai eu știu ce e în sufletul meu. Îmi e tare dor de fetele mele… Nu s-au inventat banii pe lumea asta care să îmi cumpere timpul petrecut fără familia mea… Mă consider un tată devotat”, a declarat Tavi, emoționat, în fața echipei.

Reacția colegilor nu s-a lăsat așteptată. „Gândește-te la fetele tale!… Gândește-te cât de mândre vor fi când vei trece linia de final”, a spus Florin. „Ba poți mai mult decât crezi”, l-a încurajat Flavius. „Fetelor, vin acasă!”, a fost anunțul lui Tavi, greu de acceptat pentru colegi și usturător pentru suma finală.

Urmărește-ne pe Google News