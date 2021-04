Alexandra Stan este considerată una dintre cele mai scumpe cântărețe din România. Presa de specialitate a scris că ar fi a doua după Inna la cotă de piață. Cu toate că a fost păcălită, a spus ea, de mulți impresari, chiar și acum solicitându-i lui Marcel Prodan aproximativ două milioane de euro!

Denise Rifai a întrebat-o pe artista de 31 de ani care este valoarea ei.

„În America, a fost un turneu de 12 concerte în 10 state, valoarea unui show era de 40.000 de euro, dar mie îmi spuneau că e doar 7.000 de dolari, fiindcă eram mințită de impresari și mi se furau foarte mulți bani. Adevărata valoare a fost mereu între 8.000 și 12-15-17.000 de euro. Pentru un recital de jumătate de oră în India am luat 30.000 de euro. Nu știu dacă sunt cea mai bine plătite artistă din România, dar e greu să te menții”, a povestit constănțeanca.

„Concurența cu Inna ne inspiră”

Și Inna e de la malul mării, dar din Mangalia. „Întotdeauna a existat concurență între mine și Inna, între mine și Antonia, între Antonia și Alina Eremia. Dar concurența duce la progres. Chiar dacă am trecut prin momente grele, am reușit să ies la suprafață, iar acum lucrez la al 5-lea album. Poate că și Inna a fost inspirată de mine, cum și eu am fost inspirată de succesul ei. Cât timp nu există ură și nu ne haterim între noi… Oricum, suntem o țară mică, ar trebui să ne ajutăm între noi, nu să ne urâm”, a comentat Alexandra Stan.

„N-am talie de viespe și stau cam cocoșat”

Are complexele ei, ca orice om, după cum însăși recunoaște.

„N-am o talie de viespe, imediat se vede dacă mă îngraș. Și stau cam cocoșat. Da, uneori, exagerez cu filtrele la poze. Am avut perioade când eram vegană, 5 ani, nu beam cafea, alcool, foloseam doar produse naturale. Eu am perioade în care nu mă machiez, sunt naturală”, a povestit tânăra cântăreață.

Atât de naturală, încât să ajungă exhibiționistă?, a întrebat-o moderatoarea. Artista a pozat dezinhibată de multe ori, iar un video cu ea dezbrăcată a rulat pe net în urmă cu câțiva ani.

„Da, sunt ușor exhibiționistă. Am momente și momente. Uneori, mă mai ceartă PR-ul meu că nu postez nimic. Dar am și momente când mă simt frumoasă. E o preconcepție, o judecată proastă despre femei că dacă ești frumoasă, nu te duce capul așa de tare. La mine, fiind cântăreață și frumoasă, oamenii spun că sunt prostuță. Sau dacă mă îmbrac sexy, ei cred că de aceea am fost bătută. Indiferent de cum te îmbraci, nu ai voie să fii agresată!”, a reacționat artista.

„Am avut experiențe în grup, în trei”

A fost atins și un subiect delicat, iar Alexandra Stan nu a ezitat când a fost întrebată direct de Denise Rifai: „Ești bisexuală?”.

„Da, uneori, n-aș spune că tot timpul. N-aș putea spune că sunt în momentul de față. Asta provine din faptul că iubesc și bărbații, și femeile. Vine tot din capacitatea mea mare de a iubi. Am avut experiențe în grup, eu, un bărbat și o femeie, dar acum, în momentul de față, n-aș simți să fac asta. Acum, sunt pe un drum al meu, spiritual, iar dacă mi-aș pierde energia într-o experiență sexuală, n-aș mai fi focusată pe ceea ce am de făcut. Nu vreau să-mi fur căciula singură. Da, am avut momente când am vrut să experimentez, dar n-am făcut rău nimănui”, a explicat Alexandra.

„Am fost tot felul de iubite în trecut. Am evoluat. Am fost și geloasă, și posesivă, fiindcă nu-mi doream să rămân singură. Momentan, sunt o femeie singură și este vorba despre mine! Am ajuns la esență. Vreau să mă cunosc ca femeie, să ajung cea mai bună versiune a mea, în așa fel încât să mă simt bine cu un bărbat, cu o femeie”, a explicat Alexandra Stan, care a declarat că nu și-a propus să devină mamă în 2021, deși a avut momente când a încercat să rămână însărcinată.

