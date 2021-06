Ce dificultăți au întâmpinat Elwira și Mihai Petre la „Asia Express”. „Suntem ca ultimii câini”

„Avem foarte mari emoții pentru Asia Express. Din nou putem să luptăm împreună. Asta mi se pare foarte tare”, spuneau cei doi soți înainte de a pleca pe traseul de pe „Drumul Împăraților”.

Cursa a pornit în Turcia, iar echipele au fost supuse încă de când au ajuns acolo la probe dificile. Elwira și Mihai Petre au parte de o mare provocare, atât fizică, dar și psihică. Au nevoie de răbdare, determinare, dar trebuie să fie și o echipă eficientă.

„Practic câștigul nostru este că vom trăi din nou”, a explicat Mihai Petre, conform a1.ro.

Soția dansatorului s-a plâns că probele sunt foarte grele, că sunt nevoiți să alerge de dimineață până seara.

„Cel mai frustrant cred că este autostopul pentru că oamenii pur și simplu nu se opresc, nu vor să te ia. Urăsc autostopul, urma deja autostopul”, a mărturisit și Mihai.

O altă problemă pe care au întâmpinat-o este legată de cazare. „Nu sunt oameni aici pe străzi și atunci îți este foarte greu să găsești cazare”, a explicat Elvira Petre. Tot ea a dezvăluit că are o mare problemă cu mizeria.

„Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită, fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote”, mai spune Mihai.

Lucrul pe care cei doi nu-l suportă să-l facă pe parcursul competiției este să se milogească de străini pentru a primi ajutor. „Suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate, atât primești”, spune Mihai.

„Mă gândesc la un psiholog bun când mă întorc. Mi-e teamă să nu încep să cer mâncare pe la vecini”, a spus râzând Mihai.

