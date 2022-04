„Mie ce mi-au dat ai mei? Copiii să învețe să pescuiască și să trăiască. Nu să le dau eu mură-n gură. Le-am și spus: ‘Am o obligație să vă dau o educație și să vă învăț să munciți, să învățați, să vă găsiți un loc de muncă, astea-s datoriile mele.

Să-și facă ei proprietăți, nu eu, mie nu mi-a dat nimeni nimic. A trebuit o viață de om ca să fac ce am făcut. Oricum ei pornesc de la alt nivel, mult mai ridicat decât al nostru.

Ce, eu am avut parte de școlile pe care le au iei? Ei studiază la Școala franceză. Sunt în sistemul de home schooling, care e mult mai convenabil, decât dacă merg fizic la cursuri. Plătesc de la trei ani, de când sunt la grădiniță. În vacanță o să plec cu ei în Turcia. Stăm șapte nopți.

Într-una din zile vreau să-i duc cu balonul, deci despre ce vorbim…ce am primit eu și ce primesc ei. Ei să pună osul, așa e ușor să primești”, a mărturisit aceasta pentru impact.ro.

„Ioana își dă brevetul, e clasa a noua la Școala franceză, acolo acum se dă capacitatea. Bogdan cochetează cu medicina, dar el habar nu are ce înseamnă asta, are 15 ani împliniți, nu am nimic împotrivă, către ce vreau eu să-l îndrept, neurochirugie la nivel de computer, e de mare viitor. Medicina nu-i ușoară.

Ceea ce are însă Dumnezeu pentru noi plănuit, habar nu avem. Dacă mi-ai fi spus la 18 ani că o să fac carieră muzicală, că o să trăiesc din asta, îți ziceam du-te mai încolo și lasă-mă în pace, nu aș fi crezut. A fost atât de firesc, o dată nu am dat din coate. Alții poate au trebuit să se zbată mai mult. Am zis că dacă fac ce-mi place, cu dragoste, e perfect”, mai spune aceasta.

