Conform publicației ruse în exil, regimul de la Moscova renunță la acordurile de cooperare internațională cu zece țări, și anume Germania, Polonia, Norvegia, Bulgaria, România, Danemarca, Olanda, Croația, Belgia și Republica Cehă.

În plus, Rusia se retrage și dintr-un acord de asistență reciprocă cu Regatul Unit și Irlanda de Nord.

În cazul României, este vorba de un acord semnat la București, în data de 28 martie 1994, între Ministerul român al Apărării și Ministerul rus al Apărării.

În iulie, Guvernul rus a reziliat acordul de cooperare tehnico-militară cu Germania. Ministerul rus de Externe a susținut atunci că acordul respectiv devenise „absolut incompatibil cu starea actuală a relațiilor interstatale ruso-germane”.

Dezavuarea acestor acorduri vine într-un context în care liderul rus Vladimir Putin își intensifică retorica belicoasă la adresa Europei, amenințând deschis cu războiul și declarându-se „pregătit chiar acum“ de un astfel de scenariu.

Kremlinul caută tot felul de justificări pentru un eventual act de agresiune. Vineri, la „Linia directă” cu rușii, Putin a amenințat Europa cu „un război la scară largă” în cazul unei blocade asupra exclavei Kaliningrad, un fost teritoriu german anexat de Uniunea Sovietică la 2 august 1945 și rămas ulterior în componența Rusiei.

