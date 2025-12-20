Cine e Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025, sezonul 13

Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Locul 4 a fost ocupat de Eva Nicolescu, din echipa Horia Brenciu și Theo Rose. Locul 3 i-a revenit Raisei Radu, care a făcut parte din echipa Irinei Rimes. Locul 2 i-a revenit Anitei, din echipa lui Smiley.

Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant: cursuri de canto încă din copilărie, urmate de studii la liceul de muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic.

Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica, cunoscută pentru vocea sa frumoasă. Mama, sprijinul ei neclintit, administrează pensiunea familiei și este pentru Alessia un model de forță și determinare.

A urcat pe scenele concursurilor, festivalurilor și balurilor, dar au existat și momente de îndoială, alimentate de descurajările venite din partea prietenilor și profesorilor. Sprijinul mamei și cel al fratelui, alături de o conversație sinceră cu Dumnezeu, au fost decisive: i-a cerut un semn, iar răspunsul a venit sub forma actualei profesoare de canto, care i-a redat încrederea.

Câți bani a primit câștigătorul Vocea României, sezonul 13

Vineri seara, 19 decembrie, scena Vocea României s-a transformat într-un carusel de emoții, în ultima etapă a sezonului 13: Marea Finală LIVE care a putut fi urmărită de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO. După un parcurs intens, cu decizii importante, competiția s-a încheiat prin votul exclusiv al telespectatorilor, care au decis câștigătorul trofeului.

În finală, fiecare echipă a fost reprezentată de câte un concurent. Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, Anita Petrescu, din echipa Smiley, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu au fost finalistele care au făcut show în marea finală, iar câștigătoarea sezonului 13 Vocea României a plecat acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Cine a câștigat Vocea Romaniei în anii trecuți?

Sezonul 1 – Ștefan Stan

Sezonul 2 – Julie Mayaya

Sezonul 3 – Mihai Chitu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu

Sezonul 5 – Cristina Bălan

Sezonul 6 – Teodora Buciu

Sezonul 7 – Ana Munteanu

Sezonul 8 – Bogdan Ioan

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan

Sezonul 10 – Iulian Nunucă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu

Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat Vocea României 2024, sezonul 12.

Unul dintre momentele speciale ale serii de 19 decembrie a fost prezența artistei internaționale Patricia Kaas, care a și înmânat trofeul câștigătoarei. „Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români”, a spus artista.

