Cine e Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025, sezonul 13
Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Locul 4 a fost ocupat de Eva Nicolescu, din echipa Horia Brenciu și Theo Rose. Locul 3 i-a revenit Raisei Radu, care a făcut parte din echipa Irinei Rimes. Locul 2 i-a revenit Anitei, din echipa lui Smiley.
Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant: cursuri de canto încă din copilărie, urmate de studii la liceul de muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic.
Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica, cunoscută pentru vocea sa frumoasă. Mama, sprijinul ei neclintit, administrează pensiunea familiei și este pentru Alessia un model de forță și determinare.
A urcat pe scenele concursurilor, festivalurilor și balurilor, dar au existat și momente de îndoială, alimentate de descurajările venite din partea prietenilor și profesorilor. Sprijinul mamei și cel al fratelui, alături de o conversație sinceră cu Dumnezeu, au fost decisive: i-a cerut un semn, iar răspunsul a venit sub forma actualei profesoare de canto, care i-a redat încrederea.
Câți bani a primit câștigătorul Vocea României, sezonul 13
În finală, fiecare echipă a fost reprezentată de câte un concurent.
În finală, fiecare echipă a fost reprezentată de câte un concurent. Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă, Anita Petrescu, din echipa Smiley, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu au fost finalistele care au făcut show în marea finală, iar câștigătoarea sezonului 13 Vocea României a plecat acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.
Cine a câștigat Vocea Romaniei în anii trecuți?
Sezonul 1 – Ștefan Stan
Sezonul 2 – Julie Mayaya
Sezonul 3 – Mihai Chitu
Sezonul 4 – Tiberiu Albu
Sezonul 5 – Cristina Bălan
Sezonul 6 – Teodora Buciu
Sezonul 7 – Ana Munteanu
Sezonul 8 – Bogdan Ioan
Sezonul 9 – Dragoș Moldovan
Sezonul 10 – Iulian Nunucă
Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu
Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat Vocea României 2024, sezonul 12.
Unul dintre momentele speciale ale serii de 19 decembrie a fost prezența artistei internaționale Patricia Kaas, care a și înmânat trofeul câștigătoarei. „Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români”, a spus artista.
naecaramfil 20.12.2025, 01:44
Ce face Chirila in acest concurs numit Vocea, este o lectie de inteligenta muzicala, calcul analitic si inspiratie competitionala. Si face asta de vreo 6-7 ani cu toate ca el ca si cantaret este mai mult invizibil pe piata muzicala din tara. Chirila face muzica din ratiuni economice si de subzistenta, are cea mai proasta voce din toti antrenorii si posibil de pe piata romaneasca, dar... si iar dar... nu-l intrece nimeni in inteligenta analitica muzicala si calcul competitional. Este un maestru desavarsit sa castige absolut toate trofeele Vocii si de acum in 10 ani pentru ca nu are rival in colegii \"antrenori\" de platou. Nimeni nu \"vede\" ca el potentialul dintr-o voce si nu stie decat el ce fel de melodii se potrivesc acelei voci. Chirila este un paradox incarnat pentru ca stie ca nu poate canta asa cum isi doreste un performer adevarat (gen Smiley), dar vede in vocea altor elevi ceea ce el si-ar fi dorit sa aiba mereu. Asta il face castigator absolut.
tomitan 20.12.2025, 03:30
Chirilă& Smiley ( Real & Barça) rămân , Coțofana & Papagalul impreuna cu Miorlăita să retrogradeze.Să fie schimbati din lipsă de performantă.
bog53dan 20.12.2025, 06:41
Nu pot sa ma exprim referitor la calitatile vocale sau interpretative ale Alessiei dar faptul ca Tudor a stiut cum sa o prezinte si sa o promoveze a fost ca un atu in plus fata de ceilalti competitori si antrenori. Felicitari amandurora !
