Acesta estimează că din ianuarie se va deschide un centru și în România, după platforma orașului polonez Rzeszow, pe unde sunt în prezent livrate Ucrainei majoritatea echipamentelor militare. Oficial NATO a declarat că livrările de arme către Ucraina nu au scăzut, în ciuda schimbărilor de politică americană după revenirea la putere a lui Donald Trump.

După preluarea mandatului în ianuarie, administrația Trump a încetat să mai ofere Ucrainei echipament militar gratuit, vânzând în schimb arme Europei prin intermediul mecanismului Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL) sau oferind asistență aprobată anterior în timpul mandatului lui Joe Biden.

Întrebat dacă a existat o reducere a livrărilor de ajutoare militare de când Trump a oprit asistența gratuită, Keller a răspuns: „Nu, nimic”.

„Nu a existat nicio pauză… Și, pur și simplu, nu este vorba despre faptul că SUA așteaptă plata înainte de a livra. De îndată ce este anunțat un pachet (PURL), fluxul de echipamente începe”, a spus el.

Keller a menționat că, în 2025, NSATU a livrat Kievului aproximativ 220.000 de tone de ajutor militar, însumând 9.000 de camioane, 1.800 de vagoane de cale ferată și 500 de aeronave care transportau arme, muniții și alte provizii. Nu a fost disponibilă nicio comparație de la an la an, deoarece NSATU a început să coordoneze asistența abia acum un an.

„Niciodată nu este destul. Dar cel puțin este suficient pentru a menține Ucraina în luptă”, a adăugat el.

Deși cea mai mare parte a asistenței se transferă în prezent printr-un centru din orașul polonez Rzeszów-Jasionka, un aerodrom din sud-estul Poloniei. Keller a declarat că până la sfârșitul lunii ianuarie se așteaptă ca un al doilea centru din România să intre sub comanda NATO.

