A luat numele de fată al mamei sale

Lunga sa carieră a inclus filme precum Clubul primelor soții, multiple colaborări cu regizoarea Nancy Meyers și franciza Clubul cărții.

Actrița s-a născut în Los Angeles în 1946 ca Diane Hall și a fost cea mai mare dintre patru copii. Tatăl ei a fost inginer constructor, în timp ce mama ei a fost casnică.

Totuși, Keaton credea că mama ei visa la ceva mai măreț. „În secret, în adâncul sufletului ei, probabil își dorea să fie un fel de artistă”, a declarat actrița pentru People în 2004. „Cânta. Cânta la pian. Era frumoasă. Era cea mai mare susținătoare a mea.”

Keaton a jucat în piese de teatru în liceu, iar după absolvire în 1964, a urmat studiile de teatru la facultate. Dar a renunțat curând la studii și s-a mutat la New York pentru a încerca să-și croiască drum în teatru. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume profesional, deoarece exista deja o Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity. 

„Era o boală mintală”

În 1968, Keaton a fost distribuită în piesa „Hair” de pe Broadway ca dublă pentru Sheila. În 2017, Keaton a declarat că s-a luptat cu bulimia în această perioadă, după ce regizorul spectacolului i-a spus că trebuie să slăbească, deși nu l-a învinovățit pentru boala ei. „Credeți-mă, avea legătură cu o nevoie excesivă de mai mult. Prea mult. Era o boală mintală”, a spus ea.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

„Am devenit o maestră în a se ascunde. Ascunderea oricărei dovezi — cum te asiguri că nimeni nu știe? Duci un stil de viață foarte ciudat. Trăiești o minciună”, a explicat ea despre boala ei. În cele din urmă și-a revenit datorită terapiei, dar a spus că bulimia a privat-o și de posibilitatea de a se bucura de timpul petrecut pe Broadway.

Oscarul pentru cea mai bună actriţă

Debutul ei cinematografic a avut loc în anii 1970 în filmul „ Îndrăgostiți și alți străini” , dar marea ei șansă a venit când Francis Ford Coppola a distribuit-o în rolul lui Kay Adams, prietena lui Michael Corleone, interpretat de Al Pacino în filmul „Nașul”, lansat în 1972. Filmul a fost bazat pe romanul lui Mario Puzo, dar Keaton nu a citit bestsellerul înainte de audiție și nu știa cu adevărat despre ce este vorba în film. 

Keaton a continuat să colaboreze cu Allen, apărând în versiunea cinematografică a filmului „Play It Again, Sam”, lansat în 1972, în „Sleeper” din 1973 şi în „Love and Death” din 1975.

În ciuda succesului său timpuriu, Diane Keaton era încă afectată de nesiguranţă şi nu se uita niciodată la propriile filme. „Pur şi simplu nu-mi place cum arăt şi cum mă aud”, a declarat ea pentru People în 1975.

Oscarul pentru cea mai bună actriţă În 1977, Keaton a jucat în filmul lui Allen „Annie Hall”, în rolul principal. A câştigat Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru acest rol.

Garderoba lui Annie imita stilul vestimentar al lui Keaton, plină de haine bărbăteşti, veste şi pantaloni structuraţi, iar filmul a consolidat statutul actriţei ca „icon” al stilului. Mulţi au speculat că filmul se baza pe relaţia dintre Keaton şi Allen. Ea a declarat pentru The New York Times în 1977:

„Nu este adevărat, dar există elemente de adevăr în el”. Keaton a colaborat din nou cu Allen în filmele „Interiors” din 1978, „Manhattan” din 1979 şi „Manhattan Murder Mystery” din 1993.

Alte roluri de succes

Printre alte roluri ale lui Keaton se numără „Looking for Mr. Goodbar” din 1977, „Reds” din 1981, „Shoot the Moon” din 1982 şi „The Little Drummer Girl” din 1984. A lucrat cu Meyers pentru prima dată în „Baby Boom” din 1987. Au lucrat de încă trei ori: în „Father of the Bride” din 1991, „Father of the Bride II” din 1995 şi „Something’s Gotta Give” din 2003, care i-a adus lui Keaton o altă nominalizare la Oscar.

Keaton a jucat alături de Goldie Hawn şi Bette Midler în filmul „The First Wives Club” (Clubul nevestelor părăsite) din 1996, despre trei femei ale căror soţi le părăsiseră pentru femei mai tinere.

Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial
Recomandări
Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Comedia s-a încheiat în mod memorabil cu toate trei cântând piesa „You Don’t Own Me” a lui Lesley Gore. Keaton a declarat pentru The Hollywood Reporter în 2023 că a fost „întotdeauna cam anxioasă şi puţin îngrijorată” în timpul filmărilor, deoarece Hawn şi Midler erau „actriţe cu adevărat uimitoare”.

Printre rolurile ulterioare ale lui Keaton se numără „The Family Stone”, „Because I Said So”, „Finding Dory”, „Book Club” (şi continuarea acestuia) şi „Poms”. Ea a avut o apariţie rară la televiziune, cu un rol principal în miniseria HBO din 2016, „The Young Pope”.

Keaton a lucrat şi ca regizoare, realizând documentarul „Heaven” din 1987, „Hanging Up” din 2000 şi un episod din „Twin Peaks”. În 2021, Keaton a jucat în videoclipul muzical „Ghost” al lui Justin Bieber.

Diane Keaton, actrița cunoscută pentru cariera sa versatilă și pentru interpretarea premiată cu Oscar din comedia romantică „Annie Hall” (1977), regizată de Woody Allen, a murit la vârsta de 79 de ani, conform publicației People Magazine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Cod portocaliu de vânt puternic în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 23.00
Știri România 21:27
Cod portocaliu de vânt puternic în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 23.00
Circulația trenurilor pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coandă va fi suspendată începând de marți. Ce rute alternative există pentru călători
Știri România 19:37
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă va fi suspendată începând de marți. Ce rute alternative există pentru călători
Parteneri
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății
Adevarul.ro
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Stiri Mondene 16:45
Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Stiri Mondene 12:28
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.ro
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
Parteneri
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax.ro
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
KanalD.ro
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 17:27
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 16:56
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”
Fanatik.ro
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită