A luat numele de fată al mamei sale

Lunga sa carieră a inclus filme precum Clubul primelor soții, multiple colaborări cu regizoarea Nancy Meyers și franciza Clubul cărții.

Actrița s-a născut în Los Angeles în 1946 ca Diane Hall și a fost cea mai mare dintre patru copii. Tatăl ei a fost inginer constructor, în timp ce mama ei a fost casnică.

Totuși, Keaton credea că mama ei visa la ceva mai măreț. „În secret, în adâncul sufletului ei, probabil își dorea să fie un fel de artistă”, a declarat actrița pentru People în 2004. „Cânta. Cânta la pian. Era frumoasă. Era cea mai mare susținătoare a mea.”

Keaton a jucat în piese de teatru în liceu, iar după absolvire în 1964, a urmat studiile de teatru la facultate. Dar a renunțat curând la studii și s-a mutat la New York pentru a încerca să-și croiască drum în teatru. A luat numele de fată al mamei sale, Keaton, ca nume profesional, deoarece exista deja o Diane Hall înregistrată la Actors’ Equity.

„Era o boală mintală”

În 1968, Keaton a fost distribuită în piesa „Hair” de pe Broadway ca dublă pentru Sheila. În 2017, Keaton a declarat că s-a luptat cu bulimia în această perioadă, după ce regizorul spectacolului i-a spus că trebuie să slăbească, deși nu l-a învinovățit pentru boala ei. „Credeți-mă, avea legătură cu o nevoie excesivă de mai mult. Prea mult. Era o boală mintală”, a spus ea.

„Am devenit o maestră în a se ascunde. Ascunderea oricărei dovezi — cum te asiguri că nimeni nu știe? Duci un stil de viață foarte ciudat. Trăiești o minciună”, a explicat ea despre boala ei. În cele din urmă și-a revenit datorită terapiei, dar a spus că bulimia a privat-o și de posibilitatea de a se bucura de timpul petrecut pe Broadway.

Oscarul pentru cea mai bună actriţă

Debutul ei cinematografic a avut loc în anii 1970 în filmul „ Îndrăgostiți și alți străini” , dar marea ei șansă a venit când Francis Ford Coppola a distribuit-o în rolul lui Kay Adams, prietena lui Michael Corleone, interpretat de Al Pacino în filmul „Nașul”, lansat în 1972. Filmul a fost bazat pe romanul lui Mario Puzo, dar Keaton nu a citit bestsellerul înainte de audiție și nu știa cu adevărat despre ce este vorba în film.

Keaton a continuat să colaboreze cu Allen, apărând în versiunea cinematografică a filmului „Play It Again, Sam”, lansat în 1972, în „Sleeper” din 1973 şi în „Love and Death” din 1975.

În ciuda succesului său timpuriu, Diane Keaton era încă afectată de nesiguranţă şi nu se uita niciodată la propriile filme. „Pur şi simplu nu-mi place cum arăt şi cum mă aud”, a declarat ea pentru People în 1975.

Oscarul pentru cea mai bună actriţă În 1977, Keaton a jucat în filmul lui Allen „Annie Hall”, în rolul principal. A câştigat Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru acest rol.

Garderoba lui Annie imita stilul vestimentar al lui Keaton, plină de haine bărbăteşti, veste şi pantaloni structuraţi, iar filmul a consolidat statutul actriţei ca „icon” al stilului. Mulţi au speculat că filmul se baza pe relaţia dintre Keaton şi Allen. Ea a declarat pentru The New York Times în 1977:

„Nu este adevărat, dar există elemente de adevăr în el”. Keaton a colaborat din nou cu Allen în filmele „Interiors” din 1978, „Manhattan” din 1979 şi „Manhattan Murder Mystery” din 1993.

Alte roluri de succes

Printre alte roluri ale lui Keaton se numără „Looking for Mr. Goodbar” din 1977, „Reds” din 1981, „Shoot the Moon” din 1982 şi „The Little Drummer Girl” din 1984. A lucrat cu Meyers pentru prima dată în „Baby Boom” din 1987. Au lucrat de încă trei ori: în „Father of the Bride” din 1991, „Father of the Bride II” din 1995 şi „Something’s Gotta Give” din 2003, care i-a adus lui Keaton o altă nominalizare la Oscar.

Keaton a jucat alături de Goldie Hawn şi Bette Midler în filmul „The First Wives Club” (Clubul nevestelor părăsite) din 1996, despre trei femei ale căror soţi le părăsiseră pentru femei mai tinere.

Comedia s-a încheiat în mod memorabil cu toate trei cântând piesa „You Don’t Own Me” a lui Lesley Gore. Keaton a declarat pentru The Hollywood Reporter în 2023 că a fost „întotdeauna cam anxioasă şi puţin îngrijorată” în timpul filmărilor, deoarece Hawn şi Midler erau „actriţe cu adevărat uimitoare”.

Printre rolurile ulterioare ale lui Keaton se numără „The Family Stone”, „Because I Said So”, „Finding Dory”, „Book Club” (şi continuarea acestuia) şi „Poms”. Ea a avut o apariţie rară la televiziune, cu un rol principal în miniseria HBO din 2016, „The Young Pope”.

Keaton a lucrat şi ca regizoare, realizând documentarul „Heaven” din 1987, „Hanging Up” din 2000 şi un episod din „Twin Peaks”. În 2021, Keaton a jucat în videoclipul muzical „Ghost” al lui Justin Bieber.

Diane Keaton, actrița cunoscută pentru cariera sa versatilă și pentru interpretarea premiată cu Oscar din comedia romantică „Annie Hall” (1977), regizată de Woody Allen, a murit la vârsta de 79 de ani, conform publicației People Magazine.



