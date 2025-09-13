O poveste de dragoste neobișnuită a captivat atenția în lumea tenisului. Modelul Sports Illustrated Swimsuit, Brooks Nader, s-a aflat într-o relație romantică cu ambii finaliști ai US Open 2025, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Această situație inedită a avut loc chiar în timpul turneului.

Brooks Nader i-a cucerit pe sportivi

Sursa citată de Page Six dezvăluie că Brooks Nader, în vârstă de 28 de ani, a fost implicată simultan cu cei doi rivali de pe teren. Alcaraz, spaniolul în vârstă de 22 de ani, și Sinner, italianul de 24 de ani, au fost cap de afiș la US Open, ocupând primele două poziții în clasament.

Zvonurile despre relațiile lui Nader au început să circule în cadrul emisiunii radio Page Six de pe SiriusXM. Sora modelului, Grace Ann Nader, a oferit câteva indicii intrigante, menționând că Brooks avea „un mic roster” de pretendenți din „fiecare domeniu și teren”, dar „nu din NBA”.

Grace Ann a adăugat un alt indiciu, spunând că numele unuia dintre iubiții surorii sale „rimează cu câștigător” (winner în engleză, aluzie la Sinner). Ea a glumit: „Sunt mulți jucători în joc”, înainte ca Brooks să o întrerupă: „Încetează să mai vorbești! O să te lovesc când ajungem acasă”.

Într-un interviu ulterior cu Jimmy Kimmel, Brooks a evitat să confirme direct relația cu Sinner. Când a fost întrebată direct, ea a răspuns: „E asta un interogatoriu? Sunt atât de speriată acum”, adăugând apoi: „Ești aproape… ești pe drumul cel bun”.

Situația s-a complicat când Grace Ann a declarat pentru E! că sora ei era de fapt într-o relație cu cel mai mare rival al lui Sinner. „A ieși cu cineva e un termen vag, dar știu că el e bărbatul momentului”, a spus ea.

Brooks Nader a fost văzută în primul rând la meciul lui Alcaraz împotriva lui Arthur Rinderknech pe 31 august. Spaniolul a câștigat apoi finala împotriva lui Sinner pe 7 septembrie. Reprezentanții lui Nader nu au comentat situația, iar cei ai lui Alcaraz și Sinner nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Viața amoroasă a lui Brooks Nader

Înainte de această situație complicată, Brooks Nader a fost implicată într-o relație cu Gleb Savchenko, un dansator profesionist din „Dancing With the Stars”. Cei doi s-au despărțit în aprilie, după o relație tumultuoasă de opt luni. Modelul a fost anterior căsătorită cu investitorul imobiliar Billy Haire, dar s-au separat în 2024, divorțul fiind finalizat un an mai târziu.

De asemenea, Nader a avut o scurtă relație cu fostul quarterback NFL Tom Brady, pe care l-a întâlnit la petrecerea anuală de 4 iulie a lui Michael Rubin în 2024. În timp ce viața amoroasă a lui Nader continuă să fie subiect de speculații, Alcaraz a fost văzut sărbătorindu-și victoria de la US Open alături de prieteni, familie și modele la clubul privat Chez Margeaux duminică.

