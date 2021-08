Puya și Melinda s-au cunoscut în anul 2006, când aceasta termina clasa a XII-a. Atunci cei doi și-au început povestea de iubire. În anul 2011 s-au căsătorit și sunt la fel de îndrăgostiți și acum ca la început.

Soția cântărețului este o prezență discretă în spațiul public, foarte rar apare la evenimente, nici interviuri nu acordă și nici la emisiuni de televiziune nu participă. Cu toate acestea, rapper-ul publică imagini pe rețelele de socializare în care apare alături de Melinda.

Femeia care i-a dăruit trei copii artistului are părul brunet și mereu pozează cu zâmbetul pe buze. Într-un interviu, Puya a dezvăluit că soția nu muncește, se dedică familiei. „Familia este foarte importantă și nu mai alerg ca nebunul, căci vreau să îmi petrec și timpul cu familia…Din fericire, noi suntem o familie norocoasă și soția nu trebuie să meargă la muncă”, spunea cântărețul.

Puya și Melinda au împreună trei copii pe nume Iuliana, Melisa și Alexandru. În trecut, Puya mărturisea că familia ocupă un loc important în viața lui.

„Familia este foarte importantă și nu mai alerg ca nebunul, căci vreau să îmi petrec și timpul cu familia. Atunci când încep să vorbească, este nevoie și decât să ți-i crească altcineva, gen bonă.

Până la un an și până când încep ei să vorbească, tatăl nu are prea mult lucru de făcut. Adică, să schimbe scutecul, eu nu știu. După ce încep să vorbească, e altceva”, spunea Puya acum câțiva ani, la Antena Stars.

Puya a locuit o perioadă în Cernica, dar s-a mutat cu familia în Sălăjan. „Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, că să zic așa, în așa numitele zone rezidențiale.

Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluia Puya.

