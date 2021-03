Puya a locuit o vreme în Cernica, dar s-a întors cu familia în Sălăjan, la bloc. De ce a luat această decizie și cu ce se ocupă artistul acum. „Am pupat și bordurile”

A plecat din cartier și s-a mutat la curte, în Cernica. Însă, n-a rezistat prea mult. Acesta locuiește din nou în Sălăjan.

„Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, că să zic așa, în așa numitele zone rezidențiale.

Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluie Puya, care a remarcat un singur lucru negativ după întoarcerea în cartier.

„Lucrul care s-a schimbat este că am rămas singur. Toți prietenii au plecat și, mai nou, Sălăjan este o combinație de Hunedoara, Buzău, Călărași și Craiova. Când vine Crăciunul rămân singur în bloc”, a spus artistul hip-hop pentru protv.ro.

Deși s-a întors în Sălăjan, la bloc, Puya și-a cumpărat un loc de relaxare pentru el și familia lui, la țară. De ceva timp, acesta face vlogguri și îi merge foarte bine.

„Sincer, Casa PuyMici nu e un proiect, nu e un vlog. E, mai degrabă o chestie făcută așa în pur stil sălăjenist. Am făcut-o de-al dracu, na! M-am săturat de lozinca asta cu să ne luăm țara înapoi.

Am făcut ceva bănuți, am țară de vânzare. E, uite că o iau înapoi! Sunt banii mei băgați acolo.

Eu muncesc la recondiționare (mă mai ajută și soacră-mea) și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, a povestit pentru sursa citată.

