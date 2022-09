Aseară, în ediția a șasea „Chefi la cuțite”, lupta pentru amuletă i-a pus din nou în dificultate pe jurați. După ce s-a stabilit prin tragere la sorți ordinea în care își pot alege anumite ingrediente, Chefii au avut de pregătit farfuriile pentru amuletă doar cu produsele respective. Proba a fost jurizată de Chef Cătălin Petrescu, câștigător fiind desemnat Sorin Bontea. Jocul de cărți din culise a fost câștigat, în schimb, de Florin Dumitrescu.

Printre surprizele serii s-a numărat și apariția simpaticului Davor Cărmăzan, care, la doar 5 ani, le-a gătit Chefilor o delicioasă plăcintă sârbească.

„Gătesc de la 2 ani. Prima dată am făcut dovlecei pane. Mă uit la Chefi la cuțite. Îmi place să văd cum lucrează Chefii. Preferatul meu e Chef Scărlătescu”, a spus micuțul Davor, momentul lui aducându-le bucurie juraților. Întrebat câte cuțite și-ar dori să primească, Davor a dat un răspuns savuros: „Sper să iau un cuțit, mai mult nu. Nu am voie cu mai multe, că la Chefi la cuțite au cuțite mai ascuțite!”. Iar spre surpriza lui, a primit din partea lui Scărlătescu un cuțit al prieteniei, cadoul simbolic care să-l încurajeze să-și urmeze mai departe pasiunea pentru gătit descoperită la o vârstă atât de fragedă.

Ce se întâmplă în ediția din această seară la „Chefi la cuțite”

Și în această seară, concurenții vor da culoare și gust show-ului Chefi la cuțite, atât prin farfuriile create de ei, cât și prin poveștile lor. În ediția a șaptea, câțiva concurenți cu experiență în bucătărie vin să-i cucerească pe Chefi cu preparatele lor, dar ce verdicte vor primi? Și ce se întâmplă cu experiența atunci când presiunea gătitului într-un platou TV, limita de timp (60 de minute) și alegerea preparatului pentru competiție au un cuvânt greu de spus?

Michael Moscovici este participantul de origine română, crescut în Israel, care a lucrat în cele mai apreciate restaurante de acolo, dar trăiește în România de mai mulți ani. „Pasiunea pentru bucătărie am descoperit-o de mic copil, de pe la 12-13 ani. Am ajuns în România după aproape șase ani de bucătărie de top în Israel, unde am lucrat pe post de Sous Chef la mai multe restaurante, printre cele mai bune din Israel. Am terminat o școală israeliană de patiseri, dar am studiat și la școala domnului Olivier Bajard din Franța. Domnul Bajard este MOF (n.r. Meilleur Ouvrier de France), cel mai mare titlu pe care îl poate primi un patiser în Franța. Atunci am dezvoltat pasiunea pentru o bucătărie puțin mai avansată. După ce am terminat acest stagiu, m-am angajat la restaurantul considerat cel mai bun din Israel la acea vreme, Herbert Samuel. Acolo am învățat bucătărie moleculară”, a povestit Michael, care având o asemenea experiență, i-a surprins pe Chefi cu preparatul prezentat în emisiune.

Un alt participant a pregătit pentru jurați o saramură de pește, prezentându-se drept Mr. Saramură și declarându-se bucătarul lui Florin Salam. „Toți prietenii îmi zic așa. Inclusiv Florin Salam îmi zice Mr. Saramură. Gătesc pentru el”, le-a spus Chefilor Mihai Dumitrescu Ispas.

Iar un al treilea concurent, Florin Dragomir, are 30 de ani și lucrează în gastronomie de 14 ani. „Am învățat bucătărie în cadrul unui lanț hotelier din București. Munceam în timp ce eram la liceu. Așa am descoperit că-mi place bucătăria și am continuat o carieră în domeniu. Stau în bucătărie 15-17 ore”, le-a spus Florin Chefilor.

