După divorțul de Codruța Filip, Valentin Sanfira pare că a ales rețeta clasică pentru un nou început: o vacanță exotică, departe de agitație… și nu singur. Artistul a fost surprins în Thailanda, relaxat, bronzat și în compania unei femei care nu a trecut deloc neobservată.

Prezența feminină de lângă el a atras rapid atenția, mai ales pentru că seamănă izbitor cu fosta lui soție: înaltă, șatenă, cu păr lung și trăsături care par să confirme că artistul are un „tipar” clar atunci când vine vorba de femeile din viața lui.

Rămâne de văzut dacă această relație va fi una de durată sau doar un episod intens din viața artistului. Cert este că, după divorț, Valentin Sanfira nu a pierdut timpul și pare pregătit pentru un nou capitol… deloc lipsit de „condiment”.

Cine este Ana Gabriela, femeia cu care Valentin Sanfira a plecat în Thailanda

Potrivit cancan.ro, noua cucerire a lui Valentin Sanfira se numește Ana Gabriela și este departe de a fi o apariție banală. Tânăra este antreprenoare în Teleorman și conduce o fermă, fiind cunoscută ca o persoană autoritară, obișnuită să țină lucrurile sub control.

Nu este genul de femeie care stă în umbră, ci una care conduce și ia decizii, lucru care o face cu atât mai interesantă în peisajul monden.

Ana Gabriela nu este străină de relațiile cu persoane cunoscute. În trecut, a avut o relație cu Ștefănuț Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea. Povestea lor a început după divorțul acestuia, însă s-a încheiat brusc, în urma unor tensiuni. Înainte de acest episod, tânăra ar fi fost și muza artistului Alex de la Caracal, care a lansat albumul „Prima dragoste”, inspirat de relația cu ea.

În localitatea Lița, Ana Gabriela este cunoscută ca un lider cu o personalitate puternică. Conduce ferma cu fermitate și, potrivit zvonurilor din zonă, nu ezită să impună reguli stricte. Se spune că, în trecut, ar fi existat chiar și un incident tensionat cu un bărbat venit să discute despre arendă, ceea ce i-a consolidat reputația de femeie „de fier” în comunitate.