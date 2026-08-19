Născută în zodia Fecioară și stabilită în Italia, unde este designer vestimentar, ea știe să surprindă cu fiecare apariție. După ce a absolvit studii de specialitate în Peninsulă, Larisa Spătaru a rămas acolo.

„Chiar dacă nu sunt emotivă, sunt foarte selectivă, nu-mi place să mă înconjor de oricine. Aș vrea să fiu mai deschisă cu persoanele să le dau o șansă, chiar dacă e pe termen scurt sau lung. Totul vine ca o experiență”, a spus ea înaintea debutului noului sezon al emisiunii Insula Iubirii.

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Larisa Spătaru speră ca lumea să o vadă în show-ul de la Antena 1 exact așa cum este ea și în realitate.

„Mi-aș dori să mă vadă așa cum sunt eu. Tocmai din acest motiv o să-mi păstrez personalitatea! Dacă va fi nevoie să-mi arăt vulnerabilitatea, o voi face fără probleme. Aș vrea să mă vadă așa cum știu eu că sunt și cum mă văd familia și prietenii apropiați.

Mi-aș dori să fie o conexiune cu un băiat. Mi-ar plăcea să cred că această experiență a Insulei este ceea ce am crezut când am ales să vin în proiect. Vreau să fiu cu persoana cu care mă simt bine, să ne distrăm, să râdem, să nu fie totul prea serios între noi, să nu ne gândim la nimic. Și asta îmi doresc să am aici: timp pentru mine și omul cu care m-aș conecta”, a afirmat Larisa Spătaru în exclusivitate pentru Libertatea.

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