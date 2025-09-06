Cine este prima concurentă eliminată de la „Mireasa”. Anunțul făcut de Simona Gherghe

Suspansul, emoțiile, fiorii, trăirile intense ale concurenților, toate s-au contopit într-o nouă ediție „Mireasa”, care a captat audiența. În timp ce pentru unii participanți, dragostea plutește în aer, pentru alții, povestea a ajuns la final. O nouă eliminare s-a făcut astăzi, iar anunțul adus de Simona Gherghe i-a ținut atât pe cei din platou, cât și pe telespectatori cu sufletul la gură. 

Plecarea primei fete din emisiune a stârnit lacrimi printre concurenți. Emoțiile au atins cote maxime înainte ca Simona Gherghe să anunțe cine trebuie să părăsească Casa Mireasa. Decizia telespectatorilor a fost una fermă, însă participanții au suferit alături de cea care a fost votată de fanii show-ului matrimonial pentru a nu mai continua parcursul în competiție. Costina Zota este cea care a încheiat acest capitol din viața ei. 

„Concurenta care va părăsi astăzi Casa Mireasa este Costina! Îmi pare rău, se pare că parcursul tău se oprește aici. Telespectatorii au fost vehemenți și au taxat ce s-a întâmplat!”, a anunțat gazda emisiunii, Simona Gherghe. 

Costina Zota, despre eliminarea de la Mireasa

Costina Zota a intrat în cursa pentru eliminare după ce a încălcat regulamentul. Deși aflată într-o relație cu Dian Ghiță, tânăra a mărturisit că simțea că fanii o vor vota pentru a părăsi emisiunea. Totuși, ea a punctat că își va urmări partenerul, în continuare, pe Antena 1 și AntenaPLAY. 

„Simțeam. Le-am spus la fete și aseară să stăm mai mult pentru că știam că o să plec. Aș fi stat doar pentru Dian, atât! Noi putem să continuăm și afară. Unul dintre noi trebuie să reziste. Știu că o să fim bine și în afară. O să continuăm ce am început aici! O să dormim împreună, eu pe AntenaPLAY, el în Casă. O să îmi simtă prezența în fiecare zi”, a explicat Costina Zota. 

De asemenea, Simona Gherghe a dezvăluit și topul săptămânii. Mama Săptămânii este doamna Nicoleta, Mirele Săptămânii este Liviu Gherman, iar titlul de Mireasa Săptămânii l-a primit Diana Rusu. 

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. 

Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Știri România 09:57
Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Știri România 09:02
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Monden

Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. Actorul Adrian Ciobanu este cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Stiri Mondene 10:26
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern. Actorul Adrian Ciobanu este cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Cine este prima concurentă eliminată de la „Mireasa”. Anunțul făcut de Simona Gherghe
Stiri Mondene 10:10
Cine este prima concurentă eliminată de la „Mireasa”. Anunțul făcut de Simona Gherghe
Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
