Cine este prima concurentă eliminată de la „Mireasa”. Anunțul făcut de Simona Gherghe

Suspansul, emoțiile, fiorii, trăirile intense ale concurenților, toate s-au contopit într-o nouă ediție „Mireasa”, care a captat audiența. În timp ce pentru unii participanți, dragostea plutește în aer, pentru alții, povestea a ajuns la final. O nouă eliminare s-a făcut astăzi, iar anunțul adus de Simona Gherghe i-a ținut atât pe cei din platou, cât și pe telespectatori cu sufletul la gură.

Plecarea primei fete din emisiune a stârnit lacrimi printre concurenți. Emoțiile au atins cote maxime înainte ca Simona Gherghe să anunțe cine trebuie să părăsească Casa Mireasa. Decizia telespectatorilor a fost una fermă, însă participanții au suferit alături de cea care a fost votată de fanii show-ului matrimonial pentru a nu mai continua parcursul în competiție. Costina Zota este cea care a încheiat acest capitol din viața ei.

„Concurenta care va părăsi astăzi Casa Mireasa este Costina! Îmi pare rău, se pare că parcursul tău se oprește aici. Telespectatorii au fost vehemenți și au taxat ce s-a întâmplat!”, a anunțat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Costina Zota, despre eliminarea de la Mireasa

Costina Zota a intrat în cursa pentru eliminare după ce a încălcat regulamentul. Deși aflată într-o relație cu Dian Ghiță, tânăra a mărturisit că simțea că fanii o vor vota pentru a părăsi emisiunea. Totuși, ea a punctat că își va urmări partenerul, în continuare, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„Simțeam. Le-am spus la fete și aseară să stăm mai mult pentru că știam că o să plec. Aș fi stat doar pentru Dian, atât! Noi putem să continuăm și afară. Unul dintre noi trebuie să reziste. Știu că o să fim bine și în afară. O să continuăm ce am început aici! O să dormim împreună, eu pe AntenaPLAY, el în Casă. O să îmi simtă prezența în fiecare zi”, a explicat Costina Zota.

De asemenea, Simona Gherghe a dezvăluit și topul săptămânii. Mama Săptămânii este doamna Nicoleta, Mirele Săptămânii este Liviu Gherman, iar titlul de Mireasa Săptămânii l-a primit Diana Rusu.

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.