Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu. Mai are datorii, dar fiica sa, Irina, nu are bani să le achite

La 68 de ani, Irinel Columbeanu pare să respire, în sfârșit, ușurat. După o perioadă dificilă de aproape doi ani, în care s-a confruntat cu probleme financiare serioase, fostul milionar de la Izvorani a primit o mână de ajutor neașteptată.

Stabilit la un cămin de bătrâni din Ghermănești, acolo unde locuiește în prezent, Irinel Columbeanu nu avea posibilitatea să-și acopere singur cheltuielile lunare. Situația lui financiară devenise tot mai complicată, mai ales că pensia sa, de aproximativ 2.000 de lei, abia îi ajunge pentru nevoile de bază și pentru plata ratelor la bancă.

Potrivit declarațiilor făcute de Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni, pentru Click!, salvarea a venit din partea unei persoane apropiate familiei, nașul acestuia.

Matei Miko a decis să îi achite taxa lunară la azil, oferindu-i astfel liniștea de care avea nevoie într-o perioadă extrem de delicată. „Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura. Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă, în America, nu are bani, nu are un serviciu, ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar”, a declarat Ion Cassian.

Irinel Columbeanu nu primește ajutor din partea fostelor iubite

Povestea lui Irinel Columbeanu este una cunoscută publicului: de la viața luxoasă de la Izvorani și aparițiile mondene, la pierderea aproape completă a averii. Fostul om de afaceri, care odinioară trăia în opulență și nu se uita la bani când venea vorba de relațiile sale, a ajuns într-o situație în care depinde de sprijinul celor din jur.

Un detaliu care nu a trecut neobservat este lipsa de implicare a fostelor partenere de viață. Deși în trecut Irinel Columbeanu era cunoscut pentru generozitatea sa, în prezent acestea nu mai sunt prezente în viața lui. „Nu îl ajută cu bani. Anna Lesko nu a venit niciodată, aici, la azil”, a spus patronul azilului.

În urmă cu ceva timp, Romanița Iovan îl mai ajuta din când în când financiar pe Irinel Columbeanu. Creatoarea de modă îi plătise chiria la ultimul apartament în care acesta locuise.

