Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor

Scena de la Vocea României a fost și de această dată, plină de emoție, bucurie și alegeri care au pus antrenorii în dificultate. Concurenți din toate colțurile țării au uimit aseară cu interpretări care au ajuns direct la inimile celor de acasă.

Alexandru Muscalu a fost unul dintre concurenții care au atras atenția tuturor antrenorilor și a ales să meargă mai departe alături de Irina Rimes. Tot în echipa Irinei continuă și Haris Zindani, și Rebeca Bosnea, care au reușit să impresioneze prin prestațiile lor.

Bianca Mihai a cucerit antrenorii cu momentul ei și a decis că drumul la Vocea României va continua în echipa Theo Rose & Horia Brenciu. Alături de ea, în aceeași echipă, merge mai departe și Felice Dilbea care a primit aprecieri pentru prestația sa.

Andreea Dobre a reușit să-i convingă pe antrenori cu interpretarea sa și a ales să meargă mai departe cu Smiley. În echipa lui ajunge și Angelina Pavel care, la rândul său, a întors toate scaunele.

Tudor și-a completat echipa cu două voci puternice care au făcut momente remarcabile pe scenă: Maria Crîșmariu și Ana Maria Ivan.

Săptămâna viitoare, noi concurenți vor urca pe scena Vocea României, într-o ediție plină de emoție și surprize. Emisiunea poate fi urmărită vineri, de la 20:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

Aproape 2 milioane de români s-au uitat la Vocea României

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:33, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 8.9 puncte de rating și 29.7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.6 puncte de rating și 15.5% share.

Peste 1.3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:54, aproape 2 milioane de români se uitau la Vocea României.

