După o probă contracronometru, jurații au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al degustătorilor. Preparatele celor trei echipe au impresionat staff-ul Federației Române de Fotbal, însă doar unul a obținut punctaj maxim.

„Cred că istoria se repetă! Nu-l mi iau în calcul pe Orlando”, a mărturisit chef Alexandru Sautner.

Ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024 a adus o victorie de zile mari pentru chef Orlando Zaharia și echipa verde.

„Am stins lumina!”, a început să strige Varză, la Antena 1.

„Nu pot să cred așa ceva!”, a fost reacția lui Mihai Dragomir.

„Sunt șocat! Am rămas stană de piatră! Nu mai înțeleg nimic, refuz să cred că am pierdut azi. Nu i-am dat nici cea mai mică șansă acelei farfurii! Nu avea nimic acolo. (…) Mă doare capul, am o senzație că orice fac, nu pot să câștig. Jur că nu știu ce să mai gătesc. Sunt supărat rău azi, e o zi tristă!”, l-a completat chef Alexandru Sautner.

„Nu pot să cred că Varză e în semifinală! E un miracol, Dumnezeu te-a atins cu ceva”, a evidențiat chef Richard Abou Zaki.

A urmat un show neașteptat în bucătăria sezonului 13 Chefi la cuțite, după ce echipa verde a ajuns în semifinală. Varză nu s-a mai putut abține și i-a făcut pe toți să râdă cu gesturile sale de bucurie.

„Ceva incredibilă! Am fost atât de mândră”, a dezvăluit Lucica Susanu.

Chef Orlando Zaharia s-a bucurat foarte mult de victoria obținută, chiar înainte de etapa finală a show-ului culinar. Juratul merge în semifinala cu trei concurenți: Varză, Lucica Susanu și Alexandra Veber.

„Îmi căzuse fața! Mi se stricase machiajul. Mă vedeam în semifinală, fără bătălie. S-a dus orice speranță”, a dezvăluit Raisa din echipa galbenă.

„Bucurați-vă!”, le-a spus chef Orlando Zaharia.

„Nu realizezi, ești în semifinală?! Pe jumătate, dar ești!”, i-a zis chef Ștefan Popescu.

