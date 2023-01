Claudia Pătrășcanu nu a încheiat conflictul cu Bianca Drăgușanu și îi dă o nouă replică. Fosta soție a lui Gabi Bădălău spune că vrea să stea departe de iubita omului de afaceri și că nu vrea să fie amestecată în alte discuții.

„Nu vreau să intru în polemici cu omul acesta. Eu ce am avut de spus a fost legat de ceea ce ține de copiii mei, ce își doresc ei, ce simt ei și sunt singura care are dreptul să vorbească despre copiii mei, eventual și Gabi că e tatăl lor. Eu nu am nimic de împărțit cu această femeie, eu cred că ea trebuie să stea în pătrățica ei, eu în pătrățica mea. Eu sunt singurul om care vorbește despre copiii mei, despre ceea ce simt ei, eu nu am jignit-o, eu n-am zis absolut nimic. Nu știu de ce mă tot jignește, nici nu-mi pasă, vreau să stau departe”, a spus Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.

„Nu el m-a lăsat pe mine, eu l-am lăsat pe Gabi”

La un moment dat, Bianca Drăgușanu a declarat că artista este geloasă pe ea, pentru că are o relație cu fostul ei soț. Claudia Pătrășcanu susține că ea a fost cea care l-a părăsit pe Gabi Bădălău și cea care nu și-a dorit ca mariajul lor să continue.

„Nu Gabi s-a despărțit de mine în viața aceasta ca eu să fiu geloasă pe vreo femeie din viața lui sau să fiu frustrată, termenii aceștia nu-i înțeleg și nu au legătura cu mine. Eu m-am separat de Gabi, eu n-am mai vrut să am o relație cu Gabi, o căsnicie cu Gabi, nu el m-a lăsat pe mine, eu l-am lăsat pe Gabi.“

Și a continuat: „Eu știu ce caută ea, ea caută circ, eu nu caut circ, spre deosebire de ea. Cred că s-a și văzut că de fiecare dată în atâția ani toate ieșirile acestui om pe post sau mediatic au fost legate de bărbați sau de femeile din viața bărbaților. Eu n-am avut astfel de confruntări, astfel de situații niciodată. Eu nu m-am certat cu nicio femeie din viața unui bărbat în viața asta, nici n-am avut vreo intenție vreodată cu cineva din viața fostului soț, iar eu cu Gabi vom avea tot timpul ceva de împărțit, iar această femeie n-a înțeles acest lucru, noi tot timpul vor avea ceva de împărțit pentru că avem acești doi copii minunați care își doresc să ne înțelegem că suntem părinții lor, să ne spunem un bună ziua, fiecare își gestionează viața cum știe mai bine”.

Claudia Pătrășcanu este foarte deranjată de atitudinea Biancăi Drăgușanu și este de părere că aceasta caută scandal pentru a fi în atenția presei. „Ea își gestionează viața prin presă, prin scandal, se agață de oricine, de căte ceva. Repet, n-am cum să am frustări vreodată sau gelozii pe cineva din viața cuiva, atâta timp cât eu n-am mai vrut să fiu cu persoana aceea, iar ce face ea pe la tv și zice că își dorește să se întâlnească cu mine pe la tv și să stăm fața în față, eu n-am să mă pun niciodată față-n față cu un om care pe mine m-a jignit, care m-a făcut în toate felurile, n-am nicio treabă cu ea, nu mă interesează”, mai spune cântăreață.

„N-am cum să accept vreodată în viața asta să-mi văd copiii în preajma unui astfel de om”

Sub nicio formă nu vrea ca cei doi băieți ai săi să aibă vreo legătură cu iubita tatălui lor. Claudia Pătrășcanu consideră că Bianca Drăgușanu nu este un exemplu bun pentru Gabriel și Nicolas.

„Pe mine mă interesează ce ține de copii, în prezența cui sunt copiii mei, educația lor, eu despre asta am vorbit, fiecare se manifestă cum consideră. Dacă ea știe să se manifeste prin bătăi, prin tot felul de ieșiri necontrolate, eu n-am cum să accept vreodată în viața asta să-mi văd copiii în preajma unui astfel de om, asta a fost problema mea, că doar o mamă sănătoasă la cap nu o să-și lase copiii să vadă cum cineva țipă la ei, cineva îi atinge, exclus așa ceva. Copiii mei au văzut cum tatăl lor a fost înjurat de ea, iar atunci copiii mei nu își doresc să o cunoască, nu vor să meargă în preajma ei, asta a fost situația.”

În momentul în care Bianca Drăgușanu a început relația cu Gabi Bădălău, el încă era căsătorit cu Claudia Pătrășcanu. Procesul de divorț al celor doi s-a finalizat în urmă cu câteva luni, după ce timp de 3 ani s-au întâlnit numai la tribunal.

„Repet, eu n-am frustări și nici gelozii, n-am luat bărbatul nimănui în viața asta și dacă stăm bine să ne gândim Gabi era căsătorit trei ani de zile și ea umbla cu un bărbat însurat. O femeie echilibrată și cu adevărat demnă așteptată până acel om divorțează și apoi, să nu intrăm în polemici că n-am de ce să fiu frustrată și geloasă în viața asta și mai ales pe cineva care nu e la un nivel cu mine. Referitor la ce vorbește ea, niciodată n-am cum să fiu față-n față pusă cu cineva care nu știe să vorbească cu mine și care efectiv îmi pune copiii într-o situație nu bună pentru ei, o situație delicată, nu știu dacă ea, cât Gabi”, a mai zis Claudia Pătrășcanu pentru sursa mai sus menționată.

„Toată vina o are Gabi pentru că a permis așa ceva”

Cântăreața consideră că Gabi Bădălău este vinovat pentru conflictul dintre ele, pentru că el i-a permis iubitei sale să o jignească pe mama copiilor lui.

„Mi-aș dori să vină să-și arate o operă de artă, să-și arate poate calitățile vocale, dar nu apare decât așa, acum m-a găsit pe mine, vrea să stea pe canapea cu mine. Șansa asta nu va exista niciodată, după tot ce a vorbit și după câte am trăit eu cu acest om. Eu zic că toată vina o are Gabi pentru că a permis așa ceva, eu în viața aceasta cu oricine aș fi nu voi permite niciodată unui bărbat să las să se ajungă în halul acesta, aici a fost vina lui Gabi pentru că a permis. Eu nu mai vreau să am ceartă și discuții cu nimeni, chiar nu vreau să mai intru în energiile și în stările nimănui”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.



