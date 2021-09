Chiar dacă au decis să se căsătorească atât de devreme, el are 24 de ani, iar ea 18, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au recunoscut că nu sunt încă pregătiți să devină părinți. Cei doi au dezvăluit că au toată susținerea familiilor în privința acestui lucru, însă nu se grăbesc și așteaptă să vină totul de la sine.

„A fost diferită nunta, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât. Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%. Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a mărturisit Edward Sanda la Antena Stars.

„Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit, când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”, a completat Cleopatra Stratan, proaspăta soție a cântărețului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De curând, Edward Sanda a răbufnit după nunta cu Cleopatra Stratan. Unii dintre fani i-au complimentat pe cei doi pentru apariția lor în biserică, alți s-au mirat cum de nu au îmbrăcat ținute mai sofisticate și cum de nu au avut nași.

„Da! Se poate și fără nași! Da! Se poate și în adidași în loc de pantofi! Da! Se poate să fie și mai simplu! Da! Se poate să fie așa cum vrei tu și nu cum vor alții! Renunțați, vă rog, la preconcepții învechite care nu mai fac parte din secolul ăsta!

Se poate să iubești. Să te căsătorești și să trăiești fericit și dacă nu faci 100.000 de tradiții și obiceiuri că «așa se face». E alegerea noastră să nu ținem cont de ceea ce au ținut alții! #livinginthepresent”, a fost mesajul artistului.

Citeşte şi:

Dan Barna: „A fost depusă moțiunea de cenzură”. Parlamentarii USR PLUS și-au pus semnăturile pe moțiunea AUR

Ședinţa pentru stabilirea calendarului moțiunii, reprogramată a doua oară, din lipsă de cvorum

Interviu cu actorul Marian Râlea: „Unii spun că «Abracadabra» a fost un fenomen. Pentru noi a fost o joacă”

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro ȘOC! Ce le face Ion Țiriac femeilor în dormitor! Jenant cum se poartă

Observatornews.ro Un bărbat din Cluj a oferit 10.000 de lei ca să fie dus în Germania să-şi omoare fosta iubită şi pe noul său iubit: „Ăsta e al ei că e mai mic, ăla mai mare e al maimuţoiului. Le arăt eu bătaie de joc”

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2021. Peștilor le lipsește inspirația, acum, când au mai mare nevoie de ea sau asta simt ei

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute