La scurt timp după ce informația a ajuns în toate colțurile României, grupul care deține PRO TV, CME, a luat noi decizii și a anunțat că urmează noi schimbări.

Din câte se pare, CME se află într-o perioadă de reorganizare în mai multe țări în care deține produse din zona presei. Mai exact, grupul CME a implementat la început de 2026 o reorganizare menită să consolideze funcțiile de bază ale sediului central și să sprijine obiectivele strategice ale companiei.

Șeful de la HR părăsește compania care deține PRO TV

Reorganizarea CME este concepută pentru a eficientiza colaborarea între diferitele operațiuni, pentru a accelera schimbul de expertiză la nivelul grupului și pentru a asigura identificarea și implementarea sinergiilor și eficiențelor, sprijinind totodată o gestionare responsabilă a costurilor.

„Ca parte a acestei schimbări, CME Group dorește să își exprime sincerele mulțumiri față de Sona Schwarzova, Chief People & Sustainability Officer, care părăsește compania. Îi mulțumim pentru dedicarea sa pe termen lung, munca depusă și loialitatea față de CME Group. De-a lungul anilor, ea a avut contribuții valoroase și s-a implicat puternic în sprijinirea transformării companiei.

CME Group dorește, de asemenea, să îi mulțumească lui Deborah Cleaver, care se retrage din funcția de Chief Financial Officer și Director Executiv, cu efect de la 1 martie 2026. CME și PPF se află în prezent în discuții privind un posibil rol viitor al acesteia în cadrul grupului Atât funcțiile de Resurse Umane, cât și cele financiare vor raporta către Klara Brachtlova, care își extinde rolul de Deputy CEO & Chief External Affairs Officer”, scrie pe site-ul oficial al grupului.

Michal Prokes preia conducerea comunicării la Nova TV

Grupul CME deține și Nova TV, acolo unde echipa de comunicare trece prin unele schimbări în această perioadă. Barbora Dlabackova părăsește conducerea departamentului, iar Michal Prokes îi preia atribuțiile.

Michal Prokes, care a coordonat Product PR pentru Nova Group în ultimii patru ani, se află acum la conducerea comunicării de la Nova TV. El va fi responsabil de strategia de comunicare, relațiile cu mass-media și dezvoltarea în continuare a activităților de PR la nivelul companiei. În contextul reorganizării departamentului de marketing, Barbora Dlabackova, actualul șef al comunicării, părăsește Nova Group.

„Obiectivele companiei, strategiile și căile de atingere a acestora sunt supuse unei revizuiri aprofundate la nivelul întregului grup Nova. Ca urmare, compania a făcut pași pentru eficientizarea și optimizarea activităților sale de marketing. Cred că aceste schimbări vor contribui la dezvoltarea ulterioară a brandului și la un focus și mai intens asupra telespectatorului”, a spus Jakub Folauf, director de marketing la Nova TV.

