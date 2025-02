După ce spiritele s-au încins, iar cei doi artiști au aruncat public cu acuze, acum cântărețul a revenit la sentimente mai bune.

De asemenea, Tudor Chirilă a precizat că el nu a avut nimic de-a face cu ceea ce s-a întâmplat, însă, Connect-R a precizat că are dovezi pentru a demonstra implicarea acestuia.

Connect-R vrea să îngroape securea războiului și să facă pace cu colegul de breaslă. Artistul le-a tuturor celor cu care a intrat în conflict, câte un mesaj de pace.

„Știi ce mă cenzurează? Liniștea mea interioară, care spune: la ce folos? Ce sens are? Pentru că reactivitatea e o patimă, e o chestiune pe care trebuie să o dobori, să o cucerești. Reactivitatea nu a fost bună niciodată, dar mai cad și eu, pentru că sunt o ființă umană. Doar când mi se umple sacul am aceste reacții. Chiar și după ce s-a întâmplat în ultimul timp, am dat un mesaj de pace și de dragoste către toată lumea. Mi-a dat Dumnezeu o inimă care iartă foarte repede. Trebuie să mă descarc puțin și după gata”, a declarat artistul pentru Cancan.

După ce a lansat acuzele la adresa lui Tudor Chirilă, internauții au reacționat. Unii au fost de partea lui Connect-R în timp ce alții l-au susținut pe juratul de la Pro Tv.

„Îmi găsesc liniștea în meditație și rugăciune. Sunt fire meditativă de șase ani. Când ai niște ani în spate, deja devine un automatism, nu trebuie să mai stai în lotus sau să faci respirații. Pur și simplu faci un spate și devii observator. Când meditezi de mult timp, tu nu mai ai concluzii și păreri. Mă afectează hate-ul doar pe moment, după care îmi dau seama că există cauză și efect. Oamenii care nu te halesc vor aștepta orice mic derapaj ca să dea în tine. Nu e despre ce spun ceilalți, ci despre cum reacționezi tu la ceea ce spun alții despre tine”, a subliniat cântărețul.





