Libertatea: Cum îți petreci Paștele de anul acesta?

Corina Caragea: Acasă, cu cei dragi, cu familia și prietenii.

-Ce tradiții respecți cu sfințenie în perioada sărbătorii Paștelui?

-Merg la Biserică, împreună cu prietenii, altfel nu am ceva special, superstiții sau ritualuri speciale de Paște. Nici cadouri nu cumpăr. Nici nu decorez casa în vreun fel. Cred că Paștele este despre liniște, dragoste și timp petrecut cu oamenii apropiați, nu despre cumpărături, mâncare, cadouri.

-Cum arată masa de Paște în casa ta?

-Cu mâncare atât cât trebuie, nimic în plus, am mare grijă să nu fac risipă, mai ales că nu e gătită de mine. Mama e specialistă și ne răsfață cu salată de icre, de vinete, sarmale, drob și prăjituri. Cozonacul îl aduce, prin tradiție, prietena mea, Ramona.

-Care este cea mai frumoasă amintire a ta legată de Paște?

-Cele mai frumoase amintiri ale mele legate de Crăciun și Paște sunt cele de la țară, de la bunici. Acolo petreceam an de an toate vacanțele, iar sărbătorile erau prilej de îmbrăcat cu haine noi, mers la biserică, împărtășit, pictat și vopsit ouă alături de mamaie, întâlnit cu vecinii, cu prietenii din sat, campionatul de ciocnit ouă. Prilej de odihnă pentru bunici, de joacă fără limite pentru noi, cei mici.

-Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă ce a avut loc de Paște.

-Într-un an a nins ca în povești de Paște, iar eu eram convinsă că „s-a întors” Crăciunul, așa că nu a scăpat mamaie de mine până nu mi-a făcut de Paște…. piftie.

-Cunoscuta întrebare „Ce facem de 1 mai?” este pe buzele tuturor. Tu cum vei petrece această zi?

-Sunt puțin atipică. Niciodată nu am înțeles mersul la mare de 1 mai. Nici în adolescență, când era cool, nici acum la maturitate. Așa că mereu de 1 mai ori am sărbătorit muncind, lăsându-i pe alții să se bucure în club la mare ori am plecat din țară. Așa voi face și în acest an, cel mai probabil, dar după 1 mai, când am primele zile libere.

Ce face Corina Caragea cu salariul de la Pro TV

De ani buni, Corina Caragea lucrează la PRO TV și este foarte încântată de meseria pe care o are. Prezentatoare TV nu dă banii pe haine scumpe și bijuterii de lux, ci preferă să călătorească. „Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe.

Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine și în amintirile mele, și în dezvoltarea mea. Consider că să călătorești e cea mai bună lecție de dezvoltare personală”, a declarat Corina pentru Impact.

„Leșină tata când aude cum arunc eu banii pe fereastră”

Prezentatoarea a investit mult în pasiunea ei pentru călătorit, iar cea mai scumpă destinație aleasă a fost în Hawaii. Corina Caragea nu ține cont de banii pe care îi dă pe vacanțe și niciodată nu face un calcul final să vadă cât a cheltuit.

„Hawaii cred că a fost cea mai scumpă destinație, pentru că am și combinat-o cu San Francisco. Este foarte departe și atunci a trebuit să sparg undeva, am stat o săptămână și în San Francisco, am stat câteva zile și în New York, așa că s-au adunat banii.

Nu aș vrea să îți spun cât, pentru că după aceea iese un titlu bombastic și leșină tata când aude cum arunc eu banii pe fereastră sau mamaie! Să știi că nu îmi fac niciodată calcule la final, îmi fac la început și știu că nu o să mă țin de ele și mai bine să nu știu la final unde am ajuns de fapt, că nu mai plec”, a spus vedeta de la PRO TV.

