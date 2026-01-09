Relația dintre Cornel Păsat și soția sa, Bianca, traversează una dintre cele mai dificile perioade, cei doi ajungând foarte aproape de separare. Problemele apărute în mariaj au determinat-o pe partenera coregrafului să părăsească locuința conjugală, împreună cu fiul lor. De-a lungul timpului, au existat și tentative de împăcare, însă tensiunile nu au dispărut complet.

A lovit-o sau nu pe soția Bianca?

Invitat în platoul emisiunii Spynews Live de la Antena Stars, Cornel Păsat a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre situația din familia sa, vorbind deschis despre conflictele dintre el și parteneră. Coregraful a ținut să sublinieze că nu a manifestat niciodată un comportament violent față de Bianca. În schimb, acesta a afirmat că lucrurile ar fi stat invers, susținând că el ar fi fost cel agresat.

Cornel Păsat a explicat că nu a considerat situația una gravă, fiind de părere că astfel de reacții pot apărea atunci când emoțiile scapă de sub control. Totodată, a precizat că nu s-a simțit umilit de cele întâmplate și că, în ciuda episoadelor tensionate, nu a reacționat niciodată agresiv.

„Da, ea m-a atins pe mine, îți spun eu. M-a atins de mai multe ori și nu am ripostat. Ei, m-a bătut… mai dă și femeia la nervi. Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine. Femeia când se enervează mai dă din mâini. Bărbatul se abține, că e bărbat”, a declarat Cornel Păsat, la Spynews Live.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Despre presupusele lui probleme cu alcoolul

Dansatorul a respins categoric orice afirmație care l-ar putea descrie drept o persoană violentă și a declarat că soția sa nu ar avea motive să se simtă amenințată în preajma lui. În sprijinul spuselor sale a intervenit și un apropiat al coregrafului, Giuliano, care a confirmat versiunea acestuia.

„Eu sunt descris ca un monstru, că am probleme cu alcoolul, că se încuie lumea în casă de frica mea. Așa sunt descris. Bianca nu are niciun motiv să se teamă de mine în casă”, a mai declarat coregraful.

Referitor la divorț, cei doi nu au luat încă o decizie finală, rămâne de văzut cum vor rezolva problemele din mariajul lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE