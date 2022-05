Prezentatorul și actorul Cosmin Seleși spune că și-a făcut treaba la Antena 1 și că simțea nevoia de o nouă provocare în viața lui profesională. „Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit…nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…)

A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai exista nicio provocare pentru mine”, a spus el pe YouTube.

Nu se plânge de aspectul financiar după ce a renunțat la televiziune, stă bine cu banii și acum. Cosmin Seleși a mai adăugat că nu a fost prima oară când a vrut să demisioneze de la Antena 1, și-a dorit să facă asta și la începutul pandemiei, însă producătorii l-au convins să rămână.

„Nu totul se rezumă la bani. E a doua oară, eu am vrut să mai renunț o dată. Am zis gata acum, stop. Gata, nu mai vreau! Stop, până aici. Mi-a fost teamă puțin, recunosc, poate nici de-aia nu am renunțat atunci, parcă chiar la începutul pandemiei, începuse pandemia, era debandadă peste tot. Producătorul de atunci și cu regizorul ei au venit și mi-au zis că nu am cum să plec. Ei au plecat de la Antena 1, sunt la Pro TV.

L-au dat afară? Nu i-au ajuns banii? S-a certat cu nu știu care? Toate acestea au apărut. Nu, eu am spus Stop, nu mai vreau. Nu e ușor să renunți, dar mi-a fost foarte teamă, recunosc. Dar mă simt mai bine, îmi e bine, îmi e atât de bine. Îmi e dor de televiziune, să fac un format, dar momentan îmi e bine. Recunosc că am avut propuneri și de la Pro TV, și de la alte televiziuni, dar cred că am ajuns la o maturitate în care îmi permis să spun DA sau NU. Legat de partea financiară sunt ok, nu am probleme”, a mai spus el „Acasă la Măruță”.

Sprijinul lui atât în viața personală, cât și în cea profesională e soția Irina. Ea l-a sfătuit și în ceea ce privește emisiunea „Te cunosc de undeva!”. „Da, am vorbit cu soția mea, și soția mea…ea e sprijinul meu. Ea mi-a zis DA. Și a spus că o să-mi facă bine asta și îmi e bine”, a încheiat el.

