„La Survivor e închisoare, e mai greu ca la Asia Express! Nu aș mai merge! Închipuiți-vă că nu am fumat 14 săptămâni fără să intru în sevraj! Nu aș mai merge că nu-mi place dacă știu jocul. Eu deja am demonstrat ce am avut de demonstrat”!, a dezvăluit solistul, după experiențele sale, pentru Click!.

CRBL a câștigat unul dintre sezoanele Asia Express alături de Oase. După asta, însă, s-a mutat în Spania cu tot familia. Recent, interpretul, soția și fiica lor s-au întors în România.

„Am plecat pe principiul ne ducem, ne întoarcem. Ultima oară am plecat doi ani în Spania am stat doi ani plecați. Vă anunțăm dacă plecăm în Australia sau Canada! Avem o casă cu curticică acum.”, a declarat CRBL, pentru Click!

CRBL și soția sa, Elena, s-au mutat într-o căsuță cu chirie, de lângă București, iar fetița lor, Alessia, s-a înscris, din nou, la școală în România.

„Alessia merge la aceeași școală la care a început de la 5 ani. Toată lumea ne întreabă de al doilea copil! Nu! Alesia are deja 12 ani, mai avem șase ani și liber și ea și noi! Adică să mai bag un copil, ca sa mai pierd 18 ani?”, a mai spus CRBL.

