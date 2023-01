După o perioadă grea în viața ei și după suferința provocată de divorț, Cristina Spătar este fericită și liniștit, în sfârșit. De ceva timp ea trăiește o discretă poveste de dragoste cu Vicențiu Mocanu, cel care i-a și devenit soț recent.

De Revelion, Cristina Spătar a petrecut la Sinaia alături de cei doi copii ai săi, dar și de actualul ei partener. Cântăreața s-a bucurat foarte mult să-i aibă alături pe cei dragi și a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare.

„An nou fericit dragii mei! Sper ca 2023 să vă aducă speranță și bucurii în suflete, iar în case liniște și belșug! Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea, vă iubesc și prețuiesc pe toți, vă port mereu în suflet”, a scris Cristina Spătar pe una dintre rețelele de socializare.

Cristina Spătar s-a căsătorit civil

Pe 5 decembrie, Cristina Spătar a anunțat că a fost cerută în căsătorie, în Dubai. În genunchi s-a așezat iubitul în fața ei și i-a pus marea întrebare. Nu a stat pe gânduri și a zis marele da. Ulterior, pe 10 decembrie, ei s-au și căsătorit. Cei doi au ales să sărbătorească în compania apropiaților și a familiilor, într-un cadru discret.

„A fost foarte drăguț. Stabilisem să facem într-un cerc foarte restrâns totul. Tot timpul mă surprinde, cu orice. Nu știam că atunci se va întâmplă lucrul ăla (n.r. cererea în căsătorie). Ce pot să zic, noi ne-am dus să discutăm despre business cu tovarășii noștri în Dubai, a organizat el o masă, eu așa am crezut. Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă.

Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Prietena noastră, soția unuia dintre băieții cu care eram, a filmat tot momentul și l-a pus pe Instagram. De acolo a găsit presa, noi nu am vrut să facem public. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul asta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei.”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, potrivit wowbiz.ro.

