Pe 5 decembrie, Cristina Spătar a anunțat că a fost cerută în căsătorie, în Dubai. În genunchi s-a așezat iubitul în fața ei și i-a pus marea întrebare. Nu a stat pe gânduri și a zis marele da. Ulterior, pe 10 decembrie, ei s-au și căsătorit.

Cei doi au ales să sărbătorească în compania apropiaților și a familiilor, într-un cadru discret. „A fost foarte drăguț. Stabilisem să facem într-un cerc foarte restrâns totul. Tot timpul mă surprinde, cu orice. Nu știam că atunci se va întâmplă lucrul ăla (n.r. cererea în căsătorie). Ce pot să zic, noi ne-am dus să discutăm despre business cu tovarășii noștri în Dubai, a organizat el o masă, eu așa am crezut. Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă.

Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Prietena noastră, soția unuia dintre băieții cu care eram, a filmat tot momentul și l-a pus pe Instagram. De acolo a găsit presa, noi nu am vrut să facem public. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul asta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei.”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, potrivit wowbiz.ro.

Vedeta și-a și lăudat soțul, spune că acesta a cucerit-o cu bunătatea lui și cu faptul că iubește copiii. Vedeta re doi copii din căsnicia cu Alin Ionescu, iar Vicențiu Mocanu are un singur copil. „Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copii sunt foarte încântați (n.r. fiul și fiica ei).

Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: „Da, mami, da, da!”. Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. E un foarte bun, foarte generos, altruist, un om foarte curat, ceea ce nu mai există în ziua de azi. Un om foarte cinstit, plin de calități. Foarte multă răbdare a avut să mă cucerească. Nu mai sunt un copil, am o vârstă și chiar am stat foarte mult pe gânduri până să zic acest «DA».”, a mai povestit Cristina Spătar.

În ceea ce privește planurile lor de viitor, Cristina Spătar spune că ea și soțul se concentrează la educația și creșterea copiilor lor, însă nu exclude posibilitatea de a deveni din nou părinți. „Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor.”, a încheiat artista.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Cristinei Spătar

După divorțul de tatăl copiilor ei, Alin Ionescu, Cristina Spătar a suferit enorm, mai ales că el a înlocuit-o cu o femeie mult mai tânără și între timp au devenit și părinți. Artista a încercat să își vadă de viața ei și să se concentreze asupra celor doi copii. Cristina Spătar s-a despărțit de Tibi, iubitul cu 21 de ani mai tânăr decât ea, cu care începuse o relație după divorțul de tatăl copiilor ei.

Acum, soarele a răsărit din nou pe strada cântăreței și l-a întâlnit pe actualul ei partener, Vicențiu Mocanu, un prosper om de afaceri din Vâlcea. În emisiunea sa de la Prima TV, Cristi Brancu a dat mai multe detalii despre soțul celebrei artiste. Se pare că el este un important om de afaceri din Vâlcea și are două companii care îi merg foarte bine.

Vicențiu Mocanu are afaceri în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor. Se pare că artista i-a devenit parteneră de afaceri și vor avea împreună o companie în Dubai.

