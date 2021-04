Viitoarea mămică este foarte activă pe Instagram, acolo postează zilnic poze și filmulețe, și tot acolo a dezvăluit că ea și Dani Oțil vor deveni părinți. De data acesta, Gabriela Prisăcariu le-a arătat celor care o urmăresc cum s-a trezit în dimineața aceasta. Are buza de sus foarte umflată. Nu o incomodează, și-ar dori-o și pe cea de jos la fel.

Pe lângă această mărturisire, vedeta a mai dezvăluit că medicul i-a interzis să facă sport pe perioada sarcinii așa că merge la masaj anticelulitic pentru a fi în formă.

„M-am trezit cu o buză umflată și acum nu știu ce să fac ca să se umfle și asta de jos. (…) Am rămas fără curent acasă, deci m-am spălat cu apă minerală pe dinți, pentru că cineva uită tot timpul să cumpere apă plată, nu spun cine, dar este timpul pentru masajul anticelulitic. E singurul lucru pe care-l mai pot face, având în vedere că sport și mișcare nu am voie deloc”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram, arătându-le fanilor buza umflată.

Gabriela Prisăcariu naște în august. Ce spune viitoarea mamă despre nunta cu Dani Oțil

Prezentatorul de la Antena 1 şi-a cerut iubita în căsătorie pe când se aflau într-o vacanţă în Mexic, la începutul anului 2020. Planurile le-au fost însă date peste cap din cauza pandemiei, iar nunta a fost amânată. Cei doi sunt împreună de aproximativ doi ani și iată că anul acesta vor deveni și părinți.

Dani Oțil şi Gabriela Prisăcariu nu sunt soț și soție, așa că viitoarea mamă a făcut câteva declarații despre nuntă. „Avem în vedere şi căsătoria, nu aş vrea să vorbesc despre ea pentru că, aşa cum v-am spus, nouă ne plac surprizele. Nu am făcut cumpărături, nu am amenajat camera copilului. Ştiu sigur că am vrea să călătorim, dar vom vedea dacă se poate”, a declarat ea pentru click.ro.

