Invitat în podcastul lui Speak, Florin Ristei a vorbit printre altele și despre iubita lui, Naomi Hedman. Artistul a declarat că iubita lui s-a mutat în România și are permis de ședere pentru 5 ani. Naomi Hedman este fotomodel și pleacă din România atunci când este solicitată pentru ședințe foto.

„Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri. Facă una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12. Aia e”, a spus Florin Ristei.

De când s-a mutat în România, Naomi Hedman a trecut prin câteva episoade neplăcute și a fost victima rasismului. Florin Ristei i-a explicat iubitei sale situația, iar aceasta nu se mai lasă afectate de răutățile pe care le aude atunci când iese pe stradă. Ea nu are pe nimeni în România și s-a mutat aici de dragul partenerului ei.

„Eu nu știu dacă aș fi făcut asta în locul ei. Adică să renunț la Londra pentru țara asta. Acum cred că e cam sătulă și de România, că o mai întreb cum i se pare aici. Când ne mai ciondănim puțin îmi dau seama cât îi este de greu. Ea se aude doar la telefon cu prietenii ei. Pe ea o marchează chestii din astea mici la oameni. E foarte mișto să vorbești cu altul care are altă cultură, altă educație. Am ajuns la concluzia că noi suntem cam la nivelul gândirii generației mamei sale. Suntem cu o generație în urmă. Sunt chestii banale”, a mai declarat artistul în podcastul lui Speak.

Florin Ristei i-a cunoscut familia lui Naomi Hedman

Mama lui Florin Ristei este foarte încântată de Naomi și chiar a ajutat-o să învețe mai bine limba română. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit că i-a cunoscut familia iubitei sale și a fost impresionat de aceștia. Naomi Hedman s-a născut în Londra, însă tatăl ei este din Jamaica.

„Ai mei o plac foarte tare. Mama mea a fost întotdeauna deschisă la masă. (…) Cu mama a făcut ore de română, pentru că ea e profesoară. Acum are permis de ședere pe 5 ani. Ea e născută în Londra, dar tatăl ei este din Jamaica. Am fost la nunta surorii ei. Mama ei zici că are 40 de ani, dar are aproape 60. Mai are 3 surori. Ei sunt altfel. Ei sunt mega extrovertiți sentimental”, a povestit Florin Ristei.

